Attentat de Berlin: Amri a transité par les Pays-Bas avant d’arriver en France

Anis Amri, l’auteur présumé de l’attentat de Berlin abattu par la police italienne à Milan, a transité en car par les Pays-Bas avant de passer par la France, ont indiqué mercredi des sources proches de l’enquête, confirmant une information de la chaîne LCI.

Deux jours après l’attaque qui a fait 12 morts sur un marché de Noël, le Tunisien de 24 ans « aurait voyagé dans la nuit du 21 au 22 décembre par car de la gare routière de Nimègue », une ville des Pays-Bas près de la frontière avec l’Allemagne, « jusqu’à la gare ferroviaire de Lyon-Part-Dieu », dans le centre-est de la France, a précisé l’une des sources.

Anis Amri a ensuite été repéré par les caméras de vidéosurveillance le 22 décembre à Lyon-Part-Dieu. Puis, il a gagné par train la ville de Chambéry et enfin Milan, dans le nord de l’Italie, où il été tué dans la nuit du 22 au 23 décembre dans des échanges de tirs lors d’un contrôle policier de routine, après quatre jours de chasse à l’homme. Des billets de train pour un trajet Lyon-Chambéry-Milan via Turin, réglés en liquide, ont été retrouvés sur lui. Les investigations se poursuivent pour déterminer notamment comment il a quitté la capitale allemande après le carnage pour rejoindre les Pays-Bas, au nez et à la barbe de toutes les polices du pays. « Je peux confirmer que la police néerlandaise enquête pour savoir si, après l’attentat de Berlin, il a voyagé à travers les Pays-Bas », a déclaré à l’AFP Wim de Bruin, porte-parole du parquet national néerlandais, refusant de donner davantage de détails. Anis Amri est soupçonné d’être l’homme qui a tué 12 personnes et en a blessé des dizaines d’autres le 19 décembre à Berlin avec un camion-bélier lancé sur un marché de Noël.

L’attentat a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Les autorités allemandes recherchent d’éventuels complices, alors que trois proches du tueur présumé, dont son neveu, ont été interpellés samedi en Tunisie. La priorité des enquêteurs allemands est de savoir si un réseau de soutien a contribué à la préparation de l’attaque au camion bélier, revendiquée par l’organisation Etat islamique, et la fuite du suspect. Par ailleurs, aux Pays-Bas, plusieurs députés ont demandé des explications au ministre de la Sécurité et de la Justice et au gouvernement, cherchant à savoir si les autorités étaient au courant de l’éventuelle présence d’Anis Amri dans le pays et s’interrogeant sur la collaboration des services de sécurité en Europe, d’après l’agence néerlandaise ANP. Toutefois, la demande du député d’extrême droite Geert Wilders de réunir en urgence la chambre basse du parlement en pleines vacances parlementaires a été rejetée, faute de soutien des autres partis. Connu pour ses propos anti-islam, l’homme politique à la chevelure peroxydée tente de récupérer cette information à des fins politiques, lui qui a promis de boucler les frontières et d’interdire les migrants en provenance de pays musulmans s’il était élu Premier ministre. Quelques heures seulement après l’attaque de Berlin, il avait accusé les leaders européens d’avoir « lâchement » ouvert les portes aux migrants.

