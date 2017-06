Attentat à Londres: six morts, trois assaillants abattus

Six personnes ont été tuées dans l’attentat commis samedi soir dans le centre de Londres, a indiqué la police de la capitale britannique, ajoutant que trois assaillants avaient été abattus par les forces de l’ordre. Les policiers « ont réagi rapidement, affrontant avec courage ces trois individus qui sont morts », a déclaré un porte-parole de la police.

Au moins 20 blessés ont été hospitalisés dans 6 établissements différents, ont annoncé les services d’ambulance, qui ont également soigné des blessés plus légers sur place. La police a indiqué qu’elle traitait ces violences comme « des actes de terrorisme ». Il s’agit de la troisième attaque qui frappe la Grande-Bretagne en moins de trois mois. Les policiers ont été appelés samedi peu après 21h00 GMT sur le London Bridge, dans le centre de la capitale britannique, des témoins faisant état d’un véhicule ayant foncé sur la foule. La police des transports a fait état de « plusieurs victimes », sans préciser leur état, à la suite de cet événement « qui semble avoir impliqué un véhicule et un couteau ».

La police londonienne a ensuite annoncé deux autres attaques, dans le quartier du marché de Borough Market, proche du pont, sur la rive sud de la Tamise, et à Vauxhall, toujours sur la rive sud. Cette dernière attaque s’est avérée ne pas être liée aux deux autres, traitées comme des « actes de terrorisme » par la police. La Première ministre Theresa May avait peu auparavant évoqué un « possible acte de terrorisme » dans un communiqué.

« Des coups de feu ont été tirés » à Borough Market, a indiqué la police, alors qu’une photo prise par un passant montre deux hommes à terre, dont l’un, au moins, vêtu d’un pantalon à motifs camouflage, porte une ceinture équipée d’une série d’objets cylindriques pouvant faire penser à du matériel pour un attentat suicide Le London Bridge devait rester fermé pour la nuit, et trois hôpitaux du centre de Londres ont été bouclés, selon des sources officielles.

Un homme avec un couteau

Stations de métro et rue fermées, fêtards enfermés dans les bars et restaurants, voitures de police passant toutes sirènes hurlantes: ces deux sites touristiques sont passés de la fête au cauchemar peu après 22h00 samedi.

« J’ai vu une camionnette rouler en zigzag en tentant de faucher un maximum de personnes. Les gens essayaient d’échapper à la course du véhicule. J’ai ensuite essayé d’aider les blessés », a raconté un témoin, Alessandro, à la BBC. « C’est une attaque terroriste, j’en suis sûre. J’ai vu une camionnette heurter la rambarde de London Bridge, puis un homme sortir avec un couteau pour se diriger vers un bar », a déclaré à l’AFP Dee, 26 ans, une habitante de Londres. « Et il y avait un homme avec un couteau qui courait, il a descendu les escaliers et s’est dirigé vers un bar, il n’est pas entré… Je pense à mes amis, j’espère qu’ils sont sains et saufs », a-t-elle ajouté.

Holly Jones a raconté à la BBC qu’elle avait vu une camionnette blanche se déporter sur le trottoir et heurter plusieurs personnes. Elle a parlé de cinq personnes à terre. « Il y a plusieurs bateaux de police qui fouillent la Tamise avec des torches en ce moment », a-t-elle ajouté. La camionnette roulait à environ 80 kmh, selon ce témoin.

Le président français Emmanuel Macron a assuré dimanche que la France était « aux côtés du Royaume-Uni, tandis que le président américain Donald Trump a proposé son aide. « Quoi que les Etats-Unis puissent faire pour apporter leur aide à Londres et au Royaume-Uni, nous sommes là – NOUS SOMMES AVEC VOUS. QUE DIEU VOUS BENISSE ! », a écrit Donald Trump sur Twitter. « Tous les Américains se tiennent solidaires avec le peuple du Royaume-Uni », a déclaré le département d’Etat.

Troisième attentat

« Il n’existe aucune justification possible pour de tels actes barbares », a réagi le maire de Londres Sadiq Khan, le chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn adressant lui ses « pensées » aux « victimes et leurs familles ».

M. Khan a précisé qu’il participerait dans la matinée à une réunion d’urgence du gouvernement pour faire le point sur l’attaque. Cet attentat est le troisième en moins de trois mois: le 22 mars, à Londres, un homme avait aussi foncé sur la foule sur le pont de Westminster, tuant quatre personnes avant de poignarder à mort un policier. L’assaillant, Khalid Masood, un Britannique converti à l’islam, avait été tué.

Deux mois plus tard, un attentat a fait 22 morts et plus de 100 blessés le 22 mai à Manchester, lorsqu’un jeune Britannique d’origine libyenne s’est fait exploser à la sortie d’un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Cette dernière, qui organise dimanche à Manchester un concert exceptionnel de charité en hommage aux victimes de l’attentat du 22 mai, a déclaré sur Twitter: « Je prie pour Londres ». L’attentat de Manchester a été revendiqué par l’organisation jihadiste Etat islamique (EI). Après Manchester, Mme May avait relevé à son maximum le niveau d’alerte terroriste, avant de le ramener samedi dernier au niveau « critique », soit celui d’un attentat « hautement probable ».

Les attentats en Grande-Bretagne depuis 2005

Les attaques commises dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre de Londres, que la police considère comme des actes terroristes, surviennent après une série d’autres attentats commis en Grande-Bretagne depuis 2005. La police de Londres a fait état de « plusieurs blessés » dans les attaques de samedi soir mais le bilan précis n’était pas encore déterminé dimanche vers 00h30 GMT.

– Juillet 2005: les transports londoniens visés – Le 7 juillet, quatre attentats suicide coordonnés à l’heure de pointe dans trois rames de métro et un autobus londoniens font 56 morts, dont les quatre kamikazes, et 700 blessés. Un groupe se réclamant d’Al-Qaïda revendique les attaques. Quinze jours plus tard, quatre attentats manqués, au mode opératoire similaire, sont menés de manière coordonnée et quasi-simultanée dans trois rames de métro de Londres et dans un autobus. Les bombes artisanales n’explosent pas en raison d’une erreur de calcul dans la fabrication des explosifs. Selon la justice, les deux séries d’attentats sont liées.

– Juin 2007: aéroport de Glasgow – Le 30 juin, une voiture-bélier remplie de bouteilles de gaz est précipitée contre le principal terminal de l’aéroport de Glasgow (Ecosse), très fréquenté en ce début de vacances scolaires, sans exploser. Un Indien qui conduisait le véhicule est grièvement brûlé après s’être aspergé d’essence. Il décède un mois plus tard. Le passager, un médecin irakien, est arrêté. Il sera condamné en 2008 à la prison à vie. La veille, deux Mercedes piégées, remplies de bidons d’essence, de bouteilles de gaz et de clous avait été découvertes garées près de Piccadilly Circus, au coeur de Londres. Un problème de connexion dans le dispositif de détonation avait empêché les deux voitures d’exploser, selon les enquêteurs.

– Mai 2013: un soldat assassiné Londres – Le 22 mai, deux Londoniens d’origine nigériane renversent en voiture un soldat de 25 ans, Lee Rigby, dans le sud-est de Londres, puis le frappent de nombreux coups de couteau et tentent de le décapiter. Sur une vidéo filmée juste après l’agression, l’un des meurtriers déclare avoir voulu venger « les musulmans tués par des soldats britanniques ».

– Décembre 2015: dans le métro de Leytonstone – Le 5 décembre, Muhaydin Mire, 30 ans, né en Somalie, blesse au couteau deux personnes, dont une grièvement, à l’entrée de la station de métro de Leytonstone, dans l’est de Londres, deux jours après les premières frappes aériennes britanniques visant l’organisation Etat islamique (EI) en Syrie. L’attaque est qualifiée de « terroriste » par les autorités. L’auteur sera condamné à la prison à vie.

– Mars 2017: 5 morts près du parlement de Westminster

– Le 22 mars, un homme fonce dans la foule avec son véhicule sur le pont de Westminster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben, avant de poignarder mortellement un policier devant le Parlement. L’attaque fait cinq morts. Son auteur, Khalid Masood, un citoyen britannique converti à l’islam, est abattu par la police. L’attentat a été revendiqué par l’EI. Scotland Yard déclare ne pas avoir « trouvé de preuve d’une association » de Masood avec l’EI ou avec Al-Qaïda.

– Mai 2017: 22 morts à Manchester

– Le 22 mai, un jeune Britannique d’origine libyenne se fait exploser avec une puissante bombe à la sortie d’un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à la Manchester Arena, une grande salle de concerts de cette ville du nord-ouest de l’Angleterre. 22 personnes sont tuées et 116 blessées, dont de nombreux enfants et adolescents. L’attentat a été revendiqué par l’EI. Scotland Yard a annoncé en mars que les services de sécurité britanniques avaient « déjoué treize tentatives d’attentat terroriste depuis juin 2013 ».