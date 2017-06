France/Attaque devant Notre-Dame: le profil atypique de l’assaillant en question

L’enquête sur l’attaque au marteau d’un policier devant Notre-Dame de Paris se concentrait mercredi sur le profil atypique de l’assaillant placé en garde en vue, un étudiant en sciences de l’information ayant prêté allégeance à l’EI dans une vidéo.

L’homme, Farid I., 40 ans, n’avait pas « donné de signes de sa radicalisation » et toutes les indications confirment la thèse « d’un acte isolé », a affirmé mercredi le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, sur RTL.

Les policiers ont retrouvé dans l’appartement qu’il louait à Cergy (Val d’Oise) une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l’organisation jihadiste Etat islamique (EI), selon une source proche de l’enquête. L’homme, blessé par des tirs de riposte mardi, a été placé en garde à vue à l’hôpital mercredi, a-t-on appris de même source. Mardi soir, des membres de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), cagoulés et lourdement armés, ont fouillé un studio d’une résidence étudiante de Cergy, a constaté l’AFP. En attaquant mardi un membre d’une patrouille de police sur le parvis de l’édifice catholique, l’agresseur a revendiqué être « un soldat du califat », un terme utilisé pour désigner le califat autoproclamé en juin 2014 de l’EI, selon une source proche de l’enquête.

L’homme, qui était également muni de deux couteaux de cuisine, a crié « c’est pour la Syrie » au moment où il frappait le policier, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, sans doute en référence à la coalition militaire internationale à laquelle participe la France pour éradiquer l’EI en Irak et Syrie. Le policier agressé, 22 ans, légèrement blessé au cou, a également été hospitalisé, selon une source policière. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête.

– « Doux comme un agneau » –

Le directeur de thèse de l’agresseur, Arnaud Mercier, qui le connaît depuis 2013, dit être « tombé de sa chaise »: « Le Farid que j’ai connu est aux antipodes de tout ce qu’on décrit », a-t-il affirmé à l’AFP. Son étudiant « doux comme un agneau » « défendait des valeurs de la démocratie ».

L’assaillant portait des papiers au nom de Farid I., né en Algérie en janvier 1977 et inscrit depuis 2014 comme doctorant en sciences de l’information de l’université de Lorraine, à Metz, selon une source proche de l’enquête.

Des documents « dont nous devons vérifier l’authenticité », a indiqué mardi le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. La plupart des locataires à Cergy ont indiqué à l’AFP ne pas connaître l’assaillant. Un seul s’est souvenu d’un homme « très discret », qui « habitait là depuis un an et demi ou deux ans ». « Ce n’était pas du tout un islamiste avec une grande barbe. Plutôt le genre pantalon en toile et veste, un style de professeur des écoles. Le genre insoupçonnable », a commenté cet homme, qui a requis l’anonymat. L’attaque a eu lieu à 16H20, dans l’un des quartiers les plus surveillés de Paris et haut lieu du tourisme, à cinq jours du premier tour des élections législatives. Le policier agressé faisait partie avec deux autres collègues d’une patrouille de surveillance de la cathédrale Notre-Dame, l’un des monuments les plus visités en Europe. Un témoin a entendu « crier très fort », puis vu « un mouvement de foule ». « Les gens ont paniqué, j’ai entendu deux coups de feu, vu un homme étendu par terre, du sang partout », a-t-il ajouté, sans dévoiler son nom. Plusieurs centaines de personnes ont été confinées à l’intérieur de l’édifice religieux, selon une source policière. Sur requête de la police, l’évêque auxiliaire de Paris, Mgr Éric de Moulins Beaufort, a demandé aux personnes présentes dans la cathédrale de lever les bras pour que les policiers puissent les fouiller, selon un porte-parole de la cathédrale. « Les gens étaient calmes. On entendait une voix nous dire en français, en anglais et en espagnol de ne pas paniquer », a déclaré à l’AFP Nick, un Américain de 42 ans. Cette agression intervient trois jours après un nouvel attentat au Royaume-Uni, revendiqué par l’EI: samedi soir à Londres, trois hommes ont foncé dans la foule avec une camionnette, avant de poignarder des passants, faisant 7 morts et 48 blessés. Depuis 2015, la France est ciblée par une vague d’attentats qui ont fait 239 morts, les derniers visant particulièrement les forces de l’ordre.