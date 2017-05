Ariana Grande, une star pour ados rattrapée par la tragédie

La chanteuse américaine Ariana Grande, dont le concert a été frappé lundi soir par un attentat meurtrier à Manchester (Grande-Bretagne), est l’une des stars favorites des pré-adolescents, à la réputation plutôt sage.

Bien que son dernier album soit intitulé « Dangerous Woman », elle n’est pas coutumière des polémiques et scandales. Ariana Grande s’est dite « brisée » par l’attentat. « Du fond du coeur, je suis affreusement désolée. Je n’ai pas de mots », a tweeté la chanteuse, actuellement en tournée en Grande-Bretagne.

Agée de 23 ans, née en Floride dans une famille d’origine italienne, elle a très jeune fait des débuts prometteurs en rejoignant les chanteurs d’une comédie musicale de Broadway, à New York. Un rôle dans le sitcom « Victorious » lui permet de cultiver un look adolescent, qu’elle garde en portant fréquemment des couettes ou un bandeau à oreilles de chat.

– Public pré-adolescent –

Au fil de ses trois albums enregistrés en studio, son style est progressivement devenu plus sensuel. Mais contrairement à Miley Cyrus, une autre star avec laquelle on la compare parfois, Ariana Grande n’a pas rompu avec son image de star pour ados. Son fan club « Arianator » est rempli de petites filles qui ont connu grâce à elle leurs premiers concerts. En 2015, elle s’est distinguée par un manifeste féministe où elle s’en prenait à l’attention portée à la vie sentimentale des femmes, en particulier la sienne. « La misogynie et les doubles standards sont toujours présents », avait écrit Ariana Grande sur les réseaux sociaux, où elle compte 45 millions d’abonnés sur Twitter. « J’ai hâte de vivre dans un monde où les gens ne seraient plus jugés en fonction de ceux ou celles avec lesquels ils sortent/se marient/sont liés, ont des relations sexuelles (ou pas)/sont vus (…) mais sur leur propre valeur en tant qu’individu », avait-elle dit. Le mois dernier, dans un entretien à Cosmopolitan, elle a révélé avoir commencé à gérer son show « de haut en bas » car elle n’avait plus envie de laisser ses affaires gérées par d’autres. « Maintenant, je suis tout à fait responsable et c’est une expérience incroyable », a-t-elle confié.

Ariana Grande se retrouve parfois dans la presse tabloïd, comme toute célébrité qui se respecte. En 2015, elle a été filmée avec l’un de ses danseurs en train de lécher le glaçage d’un beignet tout en murmurant: « je déteste l’Amérique ». Elle avait ensuite expliqué être fière d’être Américaine et qu’elle critiquait juste le penchant de son pays à trop manger. Ariana Grande s’est généralement tenue à l’écart de toute prise de position trop marquée, hormis des allusions à son régime végétalien comme moyen de lutter contre la souffrance animale. Elevée dans la foi catholique, elle a déclaré avoir quitté l’Eglise à cause de ses positions sur les droits des homosexuels et s’est intéressée plutôt à la Kabbale, courant mystique du judaïsme qui a également attiré Madonna. Lorsqu’elle a été récompensée en 2015 aux American Music Awards, elle s’est faite accompagner par sa grand-mère qu’elle nomme affectueusement « ma nonna ».