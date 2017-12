Apache, chien de sauvetage civil, Nykios, chien détecteur de maladies, Djony, chien d’intervention … ces animaux ont été honorés jeudi soir à Paris en recevant respectivement dans leur catégorie un « Trophée du chien héros », récompense inédite pour des « compagnons d’exception », a annoncé vendredi la Centrale Canine.

« En plus d’être des compagnons fidèles, certains, grâce à leurs compétences exceptionnelles, sont également une aide et un soutien des plus précieux pour l’Homme dans de nombreux domaines : secours, sécurité, santé… Afin de mettre en lumière ces animaux d’exception, la Société Centrale Canine a décidé de lancer cette année les premiers +Trophées des Chiens Héros+ », a-t-elle expliqué dans un communiqué.

La Centrale Canine a récompensé dix chiens parmi la centaine de candidats sélectionnés dans toute la France lors d’une cérémonie organisée à la mairie de Paris, sous le patronage de la maire Anne Hidalgo. « Ces lauréats symbolisent le travail formidable que les duos chiens-maîtres accomplissent au quotidien », estime la Centrale Canine.

Ces chiens aux profils très différents ont été distingués pour leur travail accompli que ce soit pour le RAID, l’armée de l’Air, les Commandos marine, les pompiers, l’Institut Curie, les centres hospitaliers, les écoles, les prisons ou encore les transports parisiens. Bergers belges, cavalier king charles, berger australien, labrador ou croisés : ils ont été jugés sur leur comportement lors de leur activité ou mission. Ainsi, le Trophée du chien héros, catégorie chien de sauvetage civil, est revenu à Apache, un berger belge malinois de 12 ans pour son travail de recherche de personnes en janvier 2010 lors du tremblement de terre à Haïti. Après 5 heures de travail acharné, Apache, avec son maître-Pascal Vella, sapeur-pompier, a permis de retrouver les corps ensevelis de 41 enfants, qui ont pu être remis à leur famille.

Nykios, un chien de 3 ans de la même race, a reçu, lui, le Trophée du chien héros dans la catégorie chien détecteur de maladies pour son travail à l’Institut curie dans la détection olfactive du cancer du sein. Quant à Diesel, berger belge malinois du RAID qui s’est illustré lors des attentats en novembre 2015, il a été honoré à titre posthume d’un prix Spécial du Jury « pour son courage et son dévouement qui ont touché la France entière ».