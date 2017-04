Angela Merkel en Arabie saoudite pour parler coopération et G20

La chancelière allemande Angela Merkel effectuait dimanche une visite en Arabie saoudite, consacrée aux relations entre Berlin et le géant pétrolier, ainsi qu’à la prochaine réunion du G20 en juillet à Hambourg, selon des sources allemandes.

Peu après son arrivée, Mme Merkel a été accueillie au palais de Jeddah (ouest) par le roi Salmane et ses principaux collaborateurs, a indiqué l’agence officielle saoudienne SPA. Les entretiens devaient porter sur les thèmes qui seront au menu du prochain sommet du G20 comme le climat et l’énergie, selon une source gouvernementale allemande. « Il sera sûrement question de voir comment l’Allemagne peut soutenir les efforts en vue d’une diversification de l’économie (saoudienne) et une plus grande indépendance par rapport aux énergies fossiles », a déclaré avant la visite un responsable allemand.

Les relations entre les pays du Conseil de coopération du Golfe –dont l’Arabie saoudite est le membre dominant– et le rival iranien devaient être également abordées. « Sans méconnaître l’influence négative de l’Iran dans la région, la chancelière va plaider pour une détente entre (ces pays) et l’Iran », a souligné ce responsable. Angela Merkel doit s’entretenir avec des membres de la société civile et des femmes d’affaires autour des objectifs du plan de réforme saoudien « Vision 2030 » et de la situation sociale et économique des femmes.

La peine de mort et la question des droits de l’Homme « seront sûrement abordés par la chancelière dans ses entretiens », a-t-on ajouté de même source. Mme Merkel, accompagnée par une délégation de grands patrons allemands, doit également évoquer les relations économiques bilatérales, selon un communiqué de l’ambassade allemande à Ryad. « Les relations économiques avec l’Arabie saoudite sont solides, mais pas reluisantes.

Le volume des échanges commerciaux était de 8 milliards d’euros en 2016. Les investissements allemands tournent autour de 1,2 milliard d’euros et ne sont pas non plus très prometteurs », a relevé le responsable allemand. Mme Merkel est attendue lundi aux Emirats arabes unis où les investissements allemands sont de l’ordre de 2,4 milliards d’euros. A Ryad comme à Abou Dhabi, la chancelière devait également parler de la Syrie, l’Allemagne considérant que les Etats du Golfe et l’Arabie saoudite ont un rôle à jouer dans ce pays, d’autant plus que Ryad « a une très grande influence sur l’opposition » syrienne, selon le responsable allemand.

L’Allemagne et les pays du Golfe sont sur la même ligne lorsqu’il s’agit de « combattre le terrorisme » et Berlin estime que « tous les pays peuvent faire encore un peu plus » en ce qui concerne l’accueil des réfugiés, a indiqué la même source.

afp