Contrairement à l’usage, les ambassadeurs des puissances nucléaires occidentales ne participeront pas à la cérémonie Nobel qui a couronné cette année les efforts contre ces armes de destruction massive, a indiqué jeudi l’Institut Nobel.

« Nous sommes déçus que les ambassadeurs du Royaume-Uni, des États-Unis et de France ne seront pas là », a déclaré à l’AFP Beatrice Fihn, directrice de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN). « Ils prétendent être engagés en faveur d’un monde sans armes nucléaires et ils devraient célébrer le travail de la société civile en ce sens », a-t-elle dit, regrettant une posture « défensive » mais qui montre que « le traité et le campagne ont déjà un impact sur eux ».

Coalition d’ONG, l’ICAN s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix le 6 octobre pour ses efforts en faveur d’un traité historique d’interdiction de l’arme atomique, signé en juillet par 122 pays, parmi lesquels aucune des puissances nucléaires. Rompant avec la tradition, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont informé la semaine dernière l’Institut Nobel de leur décision conjointe d’être représentés par des diplomates de second rang à la remise de remise du prix le 10 décembre à Oslo. « Ils ont visiblement reçu l’instruction de marquer leurs réserves vis-à-vis de l’ICAN et du traité d’interdiction » des armes nucléaires, a déclaré à l’AFP le directeur de l’Institut, Olav Njølstad.

Parmi les neuf pays qui détiennent la bombe, seuls la Russie et Israël, puissance nucléaire non-officielle, seront représentés par leur ambassadeur. « Par principe, nous souhaitons que toutes les ambassades à Oslo envoient leur plus haut représentant mais nous devons nous résigner à ce que, parfois, pour des considérations politiques, différents pays s’abstiennent de participer ou choisissent de le faire à un niveau moindre », a précisé M. Njølstad.

Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont confirmé leur niveau de participation. Sans citer la Corée du Nord, l’ambassade des États-Unis a souligné que le traité d’interdiction de l’arme atomique survenait « à une période de danger accru en termes de prolifération nucléaire ». « Ce traité ne rendra pas le monde plus pacifique, ne se traduira pas par l’élimination d’une seule arme nucléaire ni n’améliorera la sécurité d’un seul État », a-t-elle affirmé dans une déclaration à l’AFP, où elle a en revanche répété l’attachement de Washington au Traité de non-prolifération (TNP) de 1968. « La France sera représentée par le diplomate du rang le plus élevé après l’ambassadeur », a de son côté indiqué son ambassade à Oslo. « La France reconnaît ainsi l’important travail mené par le comité Nobel et respecte l’indépendance de ce dernier », a-t-elle ajouté.

Les ambassadeurs de Chine, d’Inde et du Pakistan devraient aussi être absents pour différentes raisons, selon l’Institut Nobel. La Corée du Nord n’a pas d’ambassade en Norvège.