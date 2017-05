Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 16 040 au 30 avril 2017.

Sur un an, cela constitue une baisse de 1000 personnes, soit de 5,9%. Le taux de chômage s’établit à 6,0%, c’est-à-dire au même niveau qu’en mars 2017 et 0,5% en-dessous du niveau d’avril 2016. La baisse est généralisée et profite aussi aux demandeurs d’emploi plus vulnérables.

