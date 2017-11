Un volcan sur l’île touristique indonésienne de Bali a craché de la fumée à des centaines de mètres dans l’air samedi, ont annoncé des responsables, quelques jours après que des milliers d’habitants ont dû quitter les lieux.

Le mont Agung crachait de la fumée jusqu’à 1.500 mètres au-dessus de son sommet, deux fois plus haut que mardi, lorsque la fumée a contraint à l’exode les personnes vivant près de la montagne. On craint que le volcan n’entre en éruption pour la première fois depuis 1963, quand près de 1.600 personnes avaient trouvé la mort. Les personnes vivant à moins de 7,5 kilomètres du volcan ont été évacuées, a indiqué le volcanologue Gede Suantika, conseillant aux habitants de rester calmes. Ces événements interviennent après que le volcan a repris son activité en septembre, forçant alors 140.000 personnes à fuir la zone. Beaucoup d’entre eux sont depuis rentrés chez eux après l’affaiblissement de l’activité du volcan, mais la fumée des derniers jours a provoqué le départ de 25.000 habitants, réfugiés dans plus de 200 abris. « Nous continuerons à voir des éruptions comme celle-ci à des échelles similaires, mais nous ne pouvons pas prédire le moment où le mont Agung va réellement entrer en éruption », a déclaré à l’AFP M. Suantika. Le niveau d’alerte du volcan reste au second le plus élevé, a-t-il ajouté. Bali est un important centre touristique et l’aéroport international de Denpasar, capitale de l’île, fonctionne normalement pour le moment, même si certaines compagnies aériennes ont décidé d’annuler leurs vols. L’Indonésie est située sur la « ceinture de feu » du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une importante activité volcanique. Le Mont Sinabung sur l’île indonésienne de Sumatra (au nord-ouest de Bali) – qui est actuellement à son niveau d’alerte le plus élevé – est actif depuis 2013.