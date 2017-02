En général, on constate au Grand-Duché de Luxembourg une stabilisation du taux de prévalence de l’usage problématique de drogues d’origine illicite. On estime aujourd’hui que le nombre de personnes qui présentent ce type d’usage au Luxembourg se situe autour de 2.000.

Par ailleurs, selon les résultats de la dernière enquête nationale représentative (EHIS), l’ampleur de l’usage de drogues illicites au sein de notre population est inférieure à la plupart des prévalences moyennes de l’Union européenne (UE) et généralement moins élevée que dans nos pays voisins.

Autre constat relevé par Lydia Mutsch: «Le déploiement des plans d’action nationaux en matière de drogues et de toxicomanies a été accompagné d’une baisse globale des décès par surdosage au Luxembourg.»

«Depuis l’ouverture de la première salle de consommation supervisée de drogues, quelque 2.100 incidents de surdosage y ont été gérés et aucune surdose, prise en charge à l’intérieur de cette structure d’accueil, a connu une issue fatale», a précisé le Dr Alain Origer, coordinateur national «Drogues».

Proportion accrue d’usagers de drogues parmi les nouveaux cas d’infections au VIH

La proportion d’usagers intraveineux de drogues parmi les personnes nouvellement infectées par le VIH accuse une nouvelle hausse depuis trois ans, affichant un taux de 21% en 2015.

Au fil de la dernière décennie, la polyconsommation est devenue le comportement prépondérant chez les usagers de drogues. Toutefois, on observe une augmentation des personnes en contact avec les institutions nationales en raison de problèmes liés à l’usage de cannabis et une hausse au niveau de l’injection de stimulants, et en particulier de la cocaïne. La cocaïne affiche actuellement une disponibilité accrue et son usage se substitue partiellement à l’injection d’héroïne.

52% des usagers s’approvisionnent en drogues illicites exclusivement au Grand-Duché!

Au cours des dernières années, des réseaux de distribution mieux organisés ont vu le jour sur le plan national. L’expansion de ces réseaux plus structurés a contribué à une hausse sensible de la disponibilité de drogues illicites, particulièrement en ce qui concerne l’offre de cocaïne. Les nouvelles drogues synthétiques et produits associés (NPS, Legal highs) sont également en progression.

Un indicateur complémentaire de la disponibilité accrue de drogues illicites au niveau national est à voir dans le fait qu’actuellement presque 52% des usagers s’approvisionnent en drogues illicites exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg, alors que cette proportion représentait seulement 15% en 2008.

www.sante.lu.