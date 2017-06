30% des résidents luxembourgeois se disent prêts à recevoir les recommandations d’un « robo-adviser »

Selon la dernière étude d’ING International Survey (IIS) sur le mobile banking, 44% des résidents luxembourgeois interrogés se sentent prêts à être assistés d’une façon ou d’une autre par un « robo-adviser ».

Un robo-adviser est un programme informatique qui enregistre les préférences du client et investit son argent pour lui dans les investissements qu’il pense être les plus adaptés à sa situation particulière.

Si l’on rentre dans le détail de ces 44%, on constate que 30% des résidents (contre 29% à l’échelle européenne) sont prêts à recevoir simplement les conseils, 12% (contre 26% à l’échelle européenne) sont prêts à accepter les décisions d’un robo-adviser mais moyennant validation finale par eux et 2% (contre 3% à l’échelle européenne) acceptent de laisser le contrôle total de leurs activités financières à un robo-adviser.

Sur cette question, on constate davantage de réticence du côté des résidents nationaux, qui sont 56% à ne pas vouloir de service financier automatique, contre 48% pour les non-nationaux.

Quant à savoir si les résidents luxembourgeois accepteraient de voir leur application bancaire transférer automatiquement de l’argent de leur compte d’épargne vers leur compte courant lorsqu’ils sont à découvert, 30% ont répondu « oui », contre 34% à l’échelle européenne, 41% en France, 31% en Belgique et 26% en Allemagne.

Communiqué