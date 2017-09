11-Septembre: Trump observe une minute de silence à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a observé lundi une minute de silence depuis la Maison Blanche pour marquer le seizième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.

Entourés de nombreux collaborateurs, sous un immense ciel bleu, Donald et Melania Trump se sont recueillis en silence dans les jardins de la Maison Blanche à 08H46 (12H46 GMT), l’heure à laquelle le premier avion de ligne détourné par Al-Qaïda a percuté l’une des deux tours du World Trade Center (WTC) new-yorkais.

Le drapeau flottant sur la Maison Blanche était en berne en mémoire des victimes de ces attentats, qui ont fait près de 3.000 morts aux Etats-Unis, dont une immense majorité à Manhattan. M. Trump, qui participait à sa première cérémonie du 11-Septembre depuis son arrivée au pouvoir, devait ensuite se rendre au Pentagone en compagnie du secrétaire à la Défense Jim Mattis. Au même moment, une minute de silence a également été observée en de très nombreux lieux à travers les Etats-Unis, en particulier à Ground Zero à New York, à l’issue de laquelle a débuté la lecture par ordre alphabétique du nom de toutes les victimes de ces attentats.

Le 11 septembre 2001, 19 pirates de l’air d’Al-Qaïda avaient détourné quatre avions de ligne pour les précipiter sur les tours du World Trade Center à New York, sur le Pentagone près de Washington et dans la campagne de Pennsylvanie à Shanksville. « Nos coeurs sont toujours aussi meurtris que le 11 septembre 2001 », a tweeté Nikki Haley, ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU. « Nous n’oublierons jamais ceux qui ont perdu la vie et nous nous souviendrons toujours du sentiment de force et d’unité qui nous a habité après ce drame ».