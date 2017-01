100 jeunes luxembourgeois et 100 jeunes australiens peuvent profiter de l’arrangement «work and holiday visa» entre les gouvernements australien et luxembourgeois à partir du 1er janvier 2017.

L’arrangement entre l’Australie et le Luxembourg, signé le 28 septembre 2016 à Canberra, s’inscrit dans le programme vacances travail, qui permet à un nombre limité de jeunes ressortissants des deux pays signataires, âgés entre 18 et 30 ans, d’effectuer un séjour d’une durée d’un an dans l’État partenaire.

L’intention première de ce programme d’échange est de permettre à des jeunes et jeunes adultes de passer des vacances dans le pays partenaire et de découvrir une autre culture. Le jeune peut exercer une activité rémunérée ou suivre des études. Il doit néanmoins disposer des ressources financières suffisantes pour vivre dans le pays d’accueil.

Pendant leur séjour, les participants au programme sont, dans les limites des modalités prévues par l’arrangement bilatéral, libres de voyager dans l’État qui les reçoit. Aux fins de ce séjour, l’État hôte délivre au demandeur un visa unique, appelé «visa vacances-travail» (‘work and holiday visa’). Son détenteur est autorisé à quitter, mais aussi à rentrer de nouveau sur le territoire de l’État hôte, ceci toujours avec le même visa.

Chaque État peut délivrer un nombre maximal de 100 «work and holiday visa» par an à des citoyens du pays partenaire, c’est-à-dire des détenteurs d’un passeport australien, respectivement luxembourgeois, ce visa étant valable pour une durée de 12 mois consécutifs. Au-delà de cette durée, les détenteurs de ce visa ne recevront pas l’autorisation de prolonger leur séjour sur le territoire de l’État hôte.

Concrètement, les candidats luxembourgeois peuvent postuler pour l’obtention d’un visa vacances-travail auprès de l’ambassade australienne en Allemagne à Berlin. Les candidats australiens enverront leurs dossiers au consulat belge à Canberra qui traitera les dossiers.

Un site du Service national de la jeunesse dédié au programme vacances travail www.workandtravel.lu renseigne sur les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités pratiques concernant la demande.

La mise en œuvre de l’arrangement bilatéral avec la Nouvelle-Zélande dans le cadre du programme vacances travail est prévue pour avril 2017.

Communiqué