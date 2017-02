Zone euro: les ventes au détail poursuivent leur baisse en décembre

Les ventes au détail dans la zone euro, baromètre de la consommation des ménages, ont poursuivi leur baisse en décembre (-0,3% par rapport à novembre), a annoncé vendredi l’Office européen des statistiques Eurostat.

En novembre par rapport à octobre, elles avaient déjà reculé de 0,6% (chiffre révisé), selon les données de l’Office. Sur un an, par rapport à décembre 2015, l’indice des ventes au détail a progressé de 1,1% dans la zone euro, précise le communiqué. Le recul de 0,3% enregistré en décembre par rapport à novembre s’explique par « des baisses de 1,1% des ventes de carburants et de 0,4% pour le secteur +Alimentation, boissons, tabac+, tandis que les ventes du secteur non-alimentaire sont restées stables ».

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, la baisse la plus marquée a été relevée en Finlande (-3,2%), tandis que les plus fortes hausses ont été enregistrées au Luxembourg (+1,9%), en Belgique (+1,1%) et en France (+0,8%).

Dans l’ensemble des 28 pays de l’Union européenne, l’indice recule de 0,8% en décembre par rapport à novembre. Il progresse de 2,3% sur un an.

