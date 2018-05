Lors de la session plénière du Parlement européen, Xavier Bettel a présenté ses idées quant à l’avenir de l’Europe.

«Le Luxembourg et les Luxembourgeois soutiennent pleinement et entièrement l’Union européenne», a souligné Xavier Bettel lors de son intervention. «L’Union européenne a donné à nos pays la plus longue période de paix jamais connue sur notre continent et il faut l’estimer à sa juste valeur.» Le Premier ministre a cependant constaté que l’Union européenne a besoin d’un nouvel élan.

«Accélérons notre marche vers une Union européenne plus intégrée», a lancé Xavier Bettel lors de son discours, en ajoutant: «Accélérons-la surtout en la rendant plus conforme aux attentes de nos citoyens.»

Au sujet de la compétitivité, le Premier ministre a rappelé qu’une Europe compétitive, prospère et ouverte sur le monde constitue le meilleur garant pour protéger le modèle social européen.

À cette fin, il faudra renforcer le marché unique et mettre en oeuvre notamment le marché numérique digital, l’approfondissement de l’Union économique et monétaire et un véritable espace européen de l’innovation.

Communiqué