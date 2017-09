Le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, a effectué un voyage à New York dans le cadre de la 72e Assemblée générale des Nations unies.

Xavier Bettel y a exprimé son soutien au secrétaire général des Nations unies, António Guterres, pour son engagement à développer un agenda de réformes dans le domaine de la paix et de la sécurité, du développement et du management.

Le Premier ministre a eu une entrevue avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres. La discussion a permis d’aborder la question de la migration, avec notamment la négociation du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en vue de son adoption en septembre 2018.

L’entrevue a également permis de discuter du maintien de la paix en Afrique.

Xavier Bettel s’est ensuite rendu à la Maison du Luxembourg, où la fondation Raoul Wallenberg l’a honoré d’une médaille en raison de «son engagement et ardent soutien dans la lutte contre toute forme de racisme et de discrimination ainsi que sa position affirmée pour les droits de l’Homme».

Lors de son discours, le Premier ministre a souligné le héros qu’était Raoul Wallenberg pour ensuite mettre en avant le sort de la communauté juive au Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale.

En date du 19 septembre 2017, Xavier Bettel a participé à l’ouverture de la 72e Assemblée générale des Nations unies.

Cette Assemblée générale est placée sous le thème: «Mettre l’accent sur les personnes – Lutter pour la paix et une vie décente pour tous sur une planète durable».

Xavier Bettel a salué le choix de placer le débat général de cette Assemblée générale sous ce thème. «La lutte pour la paix appelle au dialogue dans un esprit de compromis», a-t-il affirmé. Il a souligné que le Luxembourg s’attache activement à la mise en place des objectifs de développement durable.

Outre le déjeuner offert par le secrétaire général des Nations unies, Xavier Bettel a également participé au sommet de lancement du Pacte mondial pour l’environnement à l’Assemblée générale des Nations unies, en présence du président de la République française, Emmanuel Macron. Xavier Bettel a souligné l’urgence de la lutte contre les changements climatiques.

Le Premier ministre s’est rendu en soirée à la réception de l’Union européenne de la délégation à New York.

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies, en date du 19 septembre 2017, le Premier ministre a eu une entrevue bilatérale avec Jack Ma, fondateur et président du groupe Alibaba, à la Maison du Luxembourg. Le lundi 18 septembre 2017, le Premier ministre a été accueilli à la bourse new-yorkaise pour un entretien avec Thomas Farley, président et CEO du NYSE Group. À l’issue de cette réunion, le Premier ministre a sonné la cloche d’ouverture de la bourse de New York.

Communiqué