La circulation sera globalement fluide à l’occasion de la période du Nouvel An selon Bison Futé, hormis dans les Alpes où le trafic est classé orange samedi, tout comme pour les derniers retours vers Paris mardi.

Les « nombreux déplacements » attendus lors du week-end situé au milieu des vacances scolaires, « seront plutôt bien répartis dans le temps », entre le vendredi 29 décembre et le mardi 2 janvier, rassure l’organisme de prévision de la circulation. Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée orange samedi, dans le sens des départs comme des retours, la semaine du Nouvel An étant « généralement plus fréquentée dans les stations de montagne que celle de Noël », rappelle Bison Futé.

Quand 2017 passera le relais à 2018, dans la nuit de dimanche à lundi, aucun « véritable problème de congestion » n’est à craindre, hormis « quelques difficultés temporaires » aux abords des lieux de festivités. Bison Futé appelle cependant les automobilistes à la prudence en soulignant que la nuit de la Saint-Sylvestre est « très accidentogène en raison de la fatigue liée aux retours tardifs, après les fêtes et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas) ».

Mardi, pour les derniers retours, « les principales difficultés sont attendues sur les axes convergeant vers Paris et sur les rocades autour de la capitale », avec une région Île-de-France classée orange, qu’il vaut mieux éviter entre 14H00 et 20H00.