Washington suspend temporairement les octrois de visas en Russie

L’octroi de visas pour les Etats-Unis sera temporairement suspendu en Russie à partir de mercredi en raison de la réduction du personnel diplomatique ordonnée par Moscou en riposte aux sanctions, a annoncé lundi l’ambassade américaine. « En raison de la limite imposée par le gouvernement russe sur le nombre de personnel diplomatique autorisé à se trouver en Russie, toutes les opérations liées aux visas hors immigration seront suspendues le 23 août », a indiqué l’ambassade dans un communiqué. « Les opérations reprendront le 1er septembre à Moscou, mais les opérations dans les consulats américains (dans les autres villes russes) resteront suspendues indéfiniment », a-t-elle ajouté. Les Etats-Unis disposent de consulats à Saint-Pétersbourg, Ekatérinbourg et Vladivostok, en plus de Moscou, et ont émis plus de 190.000 visas pour des Russes en 2016.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a dénoncé cette suspension comme « une nouvelle tentative de provoquer du mécontentement chez les citoyens russes à l’encontre des autorités russes », tout en excluant une mesure de représailles similaire de la part de Moscou. « Nous ne passerons pas notre colère sur les citoyens américains. Si quelqu’un espère qu’un mauvais exemple sera reproduit, il se trompe », a-t-il lancé lors d’une conférence de presse avec son homologue égyptien Sameh Choukri. Les mesures décidées par Washington resteront en vigueur aussi longtemps que les mesures imposées en juillet par Moscou, a précisé l’ambassade américaine. Les autorités russes avaient alors ordonné à Washington de réduire son personnel d’ambassade et de consulats de 755 personnes, pour le ramener à 455, au niveau des effectifs des représentations russes aux Etats-Unis. Elles ont également privé les diplomates américains de la jouissance d’une résidence en périphérie de la capitale russe et d’un entrepôt. Ces mesures, d’une ampleur inédite, font office de représailles à la confiscation de deux propriétés de la diplomatie russe aux Etats-Unis et aux sanctions économiques votées par le Congrès américain contre Moscou, accusé d’ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2016. « La décision russe de réduire la présence diplomatique des Etats-Unis met en doute le sérieux de la volonté de la Russie d’améliorer les relations » entre les deux pays, a poursuivi l’ambassade américaine, ajoutant qu’elle allait néanmoins « préserver un personnel suffisant pour mener à bien les tâches essentielles » en Russie. En décembre dernier, Barack Obama avait déjà ordonné l’expulsion des Etats-Unis de 35 diplomates russes accusés d’être des membres des services de renseignement et de leur famille, et décidé la fermeture de deux sites diplomatiques russes à New York et dans l’Etat du Maryland.

AFP