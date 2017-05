Washington exclut d’alléger les sanctions visant la Russie pour son rôle dans la crise ukrainienne, a déclaré vendredi un conseiller du président américain Donald Trump, en marge du sommet du G7 à Taormina, en Italie.

« Nous n’allégeons pas les sanctions. Si nous devions faire quelque chose, nous penserions probablement à être plus durs avec la Russie« , a déclaré le conseiller économique de M. Trump, Gary Cohn, qui avait auparavant laissé entendre que les Etats-Unis n’avaient pas arrêté leur position sur le sujet. « Le président veut maintenir les sanctions. Et il a clairement dit à quelles conditions elles pourraient être levées », a ajouté M. Cohn. « Je ne veux pas qu’il y ait la moindre confusion sur ce sujet », a-t-il martelé. Moscou est sous sanctions internationales depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et pour son soutien aux rebelles pro-russes dans l’est de l’Ukraine. La Russie dément un tel soutien.

Vendredi matin, avant l’ouverture du sommet de Taormina, le président du Conseil européen Donald Tusk a appelé « tous les membres du G7 » à réaffirmer la politique de sanctions. « Depuis notre dernier sommet du G7 au Japon, nous n’avons rien vu qui justifierait un changement de la politique de sanctions », a-t-il déclaré.

