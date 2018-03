Les députés européens ont vivement critiqué lundi à Strasbourg (est de la France) la promotion éclair controversée du bras droit du président de la Commission Jean-Claude Juncker au poste stratégique de secrétaire général de cette institution.

La manière dont l’Allemand Martin Selmayr a été désigné le 21 février à la fonction la plus élevée de l’administration de la Commission « détruit toute la crédibilité de l’Union européenne comme championne de l’intégrité et de la transparence dans l’administration publique, alors que la confiance du public est au plus bas », a protesté la députée néerlandaise libérale Sophia in’t Veld.

Un débat sur la promotion à la surprise générale de Martin Selmayr, 47 ans, à un peu plus d’un an de la fin du mandat de son supérieur Jean-Claude Juncker a été ajouté au programme de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, face à une polémique grandissante à Bruxelles sur les conditions opaques de cette nomination. « Les institutions européennes n’appartiennent pas aux hauts fonctionnaires mais aux citoyens européens.

Les premiers sont là pour servir les seconds et non pas pour se servir eux-mêmes », a dénoncé la députée française Françoise Grossetête (PPE, droite).

A l’autre bout de l’échiquier, le député néerlandais Dennis De Jong (GUE, gauche radicale) a estimé que « tout pue dans cette nomination, tout a été fait derrière des portes closes ».

M. De Jong s’est senti « comme si on était de retour au temps de la commission (du Luxembourgeois Jacques) Santer », qui avait démissionné en 1999 pour fraude.

Une comparaison également évoquée par le chef de file des libéraux, le Belge Guy Verhofstadt. « Si la commission Juncker ne fait pas attention, elle aura le même destin que la commission Santer », a mis en garde M. Verhofstadt sur Twitter.

« Cela sent le népotisme et l’abus de biens publics, Dieu merci le Royaume-Uni s’en va ! », a lâché le député britannique eurosceptique et pro-Brexit Nigel Farage.

De nombreux députés ont déploré l’absence de Jean-Claude Juncker lui-même dans l’hémicycle, la Commission étant représentée pour ce débat par le commissaire européen au Budget Günther Oettinger. « Nous pensons que Martin Selmayr est qualifié sans aucune équivoque. Nous vous demandons de bien vouloir contrôler cette décision mais aussi de l’accepter », a plaidé M. Oettinger devant les eurodéputés.

L’Allemande Ingeborg Grässle (PPE) a précisé que la commission du Contrôle budgétaire du Parlement européen allait examiner « la semaine prochaine » la procédure de nomination.

La médiatrice de l’UE, l’Irlandaise Emily O’Relly, chargée d’enquêter sur les plaintes pour mauvaise administration, a indiqué sur Twitter avoir reçu deux plaintes au sujet de la promotion de Martin Selmayr et « les analyser ».