Le 30 mai, François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, a présenté le bilan des accidents de la route 2017.

D’emblée, François Bausch a soulevé les faits marquants du bilan de la route 2017, à savoir un minimum historique de victimes mortelles (24) et de tuées (25).

La vitesse figure toujours comme cause dominante des accidents de la route et les principaux responsables sont des hommes de 25 à 44 ans.

Malgré les mesures prises en vue d’améliorer la sécurité des motocyclistes, aucun résultat positif n’est perceptible. Depuis le début de l’année, plusieurs accidents graves impliquant des motocyclistes sont survenus, alors que la saison moto ne vient que de commencer. Plusieurs motocyclistes ont déjà perdu la vie sur les routes du Grand-Duché en 2018.

Des dispositifs supplémentaires seront mis en place à court terme, tant en matière de prévention, de répression, que sur le plan des infrastructures, comme la mise en place de nouveaux panneaux plus pertinents annonçant un trajet particulièrement dangereux pour les motocyclistes, des contrôles de police ciblant surtout les motocyclistes et une offre de formation Fit for your bike accrue.

S’y ajoute un projet-pilote qui prévoit l’apposition d’un marquage spécifique incitant les motocyclistes à garder une distance de sécurité par rapport à la ligne médiane de la route, pour permettre une conduite plus sûre dans les virages.

Communiqué