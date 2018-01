Le Grand-Duc a entamé ce dimanche après-midi une visite officielle au Sénégal, visite qui se prolongera jusqu’au 23 janvier.

A sa descente d’avion, le Grand-Duc et sa délégation conduite par les ministres Schneider, Dieschbourg et Closener, a été accueilli avec tous les honneurs par le président de la République Macky Sall, sous les accents des hymnes nationaux. Il a ensuite passé en revue les troupes sénégalaises et descendu le tapis rouge. On notera la présence de Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, Ousmane Tanor Dieng, président du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Tall, présidente du conseil économique, social et environnemental, Amadou Diop, ambassadeur du Sénégal pour le Grand-Duché de Luxembourg et Nicole Bintner, ambassadeur du Luxembourg au Sénégal.

D’emblée, Henri s’est rendu à la base militaire Amiral Faye où, après avoir à nouveau reçu les honneurs militaires, il s’est embarqué sur une vedette pour rejoindre l’île de Gorée où l’ont accueilli le ministre de la Culture Abdo Latif Coulibaly et le maire de Gorée, Augustin Emmanuel Senghor. Après un accueil sur le quai très « goréen », avec le groupe musical Assico, la délégation s’est rendue à la Maison des esclaves, dernière étape pour des milliers d’Africains qui, de là, franchissaient l’Atlantique pour finir comme esclaves en Amérique. Cruels souvenirs parmi une collection de matériel de torture destiné aux femmes comme aux hommes et aux enfants. Henri a signé le livre d’or comme avant lui, tant de personnalités. Et à l’instar de Barack Obama, le Grand-Duc a été élevé au rang de Pèlerin-ambassadeur.

Michel PETIT