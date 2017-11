La visite d’État s’est clôturée au palais d’Akasaka à Tokyo par un concert offert par le Grand-Duc en l’honneur de l’empereur et l’impératrice du Japon, en présence de la princesse Alexandra, d’Étienne Schneider et de Pierre Gramegna. Après l’interprétation des hymnes nationaux, les invités ont eu l’occasion d’assister à des récitals des violonistes Philippe Koch et Laurence Koch ainsi que de la pianiste Eliane Reyes. Le Grand-Duc, accompagné de la princesse Alexandra, a ensuite pris congé de l’empereur et l’impératrice du Japon.