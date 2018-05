1 de 13

Sur invitation de le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, le roi et la reine des Pays-Bas effectueront une visite d’État au Luxembourg du 23 au 25 mai. Les souverains seront accompagnés du ministre des Affaires étrangères du royaume des Pays-Bas, Stef Blok, et de la secrétaire d’État à l’Infrastructure et à la Gestion des eaux du royaume des Pays-Bas, Stientje van Veldhoven.

23 mai 2018

L’accueil officiel de le roi et la reine des Pays-Bas par le Grand-Duc et la Grande-Duchesse aura lieu sur le parvis du palais grand-ducal.

Le programme prévoit ensuite le dépôt d’une couronne de fleurs au monument national de la Solidarité luxembourgeoise par le roi et la reine des Pays-Bas, en présence du Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, et du chef d’état-major de l’armée, le général Alain Duschène.

Les chefs d’État et leurs épouses seront ensuite accueillis à l’Hôtel de Ville par le bourgmestre Lydie Polfer pour une séance académique, en présence du conseil échevinal et du conseil communal. Une promenade sur le chemin de la Corniche figurera ensuite au programme.

Communiqué