Sur invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se rendront en France pour une visite d’État du 19 au 21 mars.

Elles seront accompagnées du Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, du Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, ministre de la Sécurité intérieure, ministre de la Défense, Étienne Schneider, du ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, du ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, ainsi que du ministre de la Famille et de l’Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen.

Communiqué