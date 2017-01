Vingt ans déjà, ah le bel âge… Parce qu’en effet, en 2017, notre hebdomadaire célèbre ses vingt années d’existence. Que de chemin parcouru! Deux décennies au cours desquelles le paysage médiatique luxembourgeois s’est radicalement transformé. Car il faut rappeler qu’en 1997, la langue de Molière ne se pratiquait pour ainsi dire pas dans la presse au Grand-Duché, exception faite de l’édition luxembourgeoise du Répu .

En cela, on peut sans gêne, fièrement même, affirmer que Le Jeudi est un précurseur. «L’hebdomadaire luxembourgeois en français» peut-on lire à sa une depuis bientôt vingt ans. On ne saurait être plus clair. Le Jeudi est luxembourgeois et s’adresse notamment à tous ceux qui ont le français en partage. Une langue qui, n’en déplaise à certains esprits bougons qui se font entendre en ce moment, fait partie intégrante de l’identité du pays, au même titre que les langues de Dicks et de Goethe.

Cette année, donc, la rédaction proposera une série de reportages, d’enquêtes, de témoignages… sur celles et ceux – jeunes gens, associations, actions… – qui comme Le Jeudi fêtent leurs vingt ans en 2017. Le point d’orgue sera atteint en avril, date anniversaire, avec, c’est de bonne guerre, quelques surprises…

En deux décennies, le monde a changé, c’est évidemment une lapalissade. Pourtant, les mutations sont radicales et on ne peut que s’étonner de la vitesse à laquelle elles s’opèrent.

En ce qui concerne la presse, bien sûr. Si le cœur de métier des journalistes reste fondamentalement le même – à savoir informer et débattre –, internet est venu bouleverser la donne. Il y a vingt ans, le net était balbutiant. Personne ne pouvait imaginer que rapidement, il serait à portée de main avec une connexion permanente via un écran tactile, qui fait également office de téléphone «sans fil»…

Dans ce monde, aujourd’hui hyperconnecté, notre rapport à l’information a lui aussi profondément changé. La grand-messe du JT de 20.00h a été balayée par le direct perpétuel, l’info en continu, les «pushs» et les Tweets. Quitte à oublier parfois l’importance de la hiérarchisation de l’information, quitte à mélanger les genres au point de parler d’«infotainement» ou de «fast-news».

La mode est désormais au «fact checking», ce qui peut laisser pantois quand on sait que la vérification des sources et le croisement des informations constituent la base du métier, la règle d’or du journalisme. Certes, le «fact checking» est aussi une méthode de décryptage, des discours politiques notamment, et tout un chacun est invité à s’interroger, voire à vérifier par lui-même la soupe qu’on essaye de lui vendre. Et on peut en convenir, cette approche n’est pas forcément mauvaise puisqu’elle invite à se forger un esprit critique.

A cet égard, internet est un outil formidable qui peut être au service de la connaissance, de la transmission des savoirs, lui qui abrite aujourd’hui en son sein plusieurs centaines de fois la bibliothèque d’Alexandrie. Mais à la différence de celle-ci, le net incarne aussi ce qu’il y a de plus médiocre et permet aux idées les moins nobles et les plus obscurantistes de se répandre avec une simplicité déconcertante…

Depuis vingt ans, Le Jeudi , qu’il soit sur papier ou, plus récemment, en version numérique, se donne pour mission d’informer, en français, sur le Luxembourg, l’Europe, le monde. Dans un esprit ouvert, humaniste et progressiste qu’il compte bien continuer à diffuser.