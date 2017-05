Roger Infalt, président de l’Association luxembourgeoise des journalistes / Eh bien oui, vingt ans déjà. Incroyable, non? On dirait que c’est hier que le premier numéro du Jeudi a été imprimé par la rotative d’Editpress. J’ai eu le privilège d’être présent à la naissance de cet hebdomadaire, une naissance sans complications due à un travail d’équipe sans faille et à des préparations minutieusement soignées. Vingt ans déjà! Je n’en reviens pas! Le temps passe à une vitesse folle.

Pendant tout ce temps-là, vous, les rédacteurs, vous, les photographes, vous, les metteurs en page, vous, les graphistes, vous, les correspondants, vous, les imprimeurs, tous réunis autour de votre directrice, Danièle Fonck, vous avez fait du bon travail pour combler les attentes des lecteurs du Jeudi. Vos reportages, vos critiques, vos commentaires, vos analyses sont de qualité, vos vues sur la politique nationale et internationale, sur le monde culturel, sur la société en général sont d’une grande clarté. Pas de chichis, toujours droit au but.

En ce jour d’anniversaire, cher Jeudi, je t’exprime mes meilleurs vœux. La vingtaine est une chance pour celui qui sait en profiter. Tu es jeune et plein de projets. Bon anniv!