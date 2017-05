Victoire retentissante pour Merkel avant les législatives allemandes

Les conservateurs d’Angela Merkel ont consolidé dimanche le statut de favorite de la chancelière pour les législatives de septembre en remportant un scrutin clé dans l’Etat le plus peuplé d’Allemagne, un fief social-démocrate, selon des projections. La défaite du Parti social-démocrate (SPD) en Rhénanie du Nord-Westphalie (région de Cologne, ouest) est d’autant plus cuisante que le rival de Mme Merkel dans la course à la chancellerie, l’ex-président du Parlement européen Martin Schulz, est un enfant du pays.

L’Union chrétienne-démocrate (CDU) que préside Mme Merkel a remporté un peu moins de 34% des voix, soit environ trois points de plus que le SPD qui enregistre le pire résultat de son histoire dans cet Etat, selon les projections diffusées par les chaînes publiques ARD et ZDF vers 17H30 GMT. En 2012 le parti de Mme Merkel était distancé de 13 points dans cette région où vit un électeur allemand sur cinq. « On aborde la campagne des législatives en confiance, le vent en poupe. C’est pour cela que (l’élection) en Rhénanie du Nord-Westphalie est un succès énorme », a relevé très satisfait Michael Grosse-Brömer, haut responsable de la CDU. Martin Schulz, réagissant à la défaite des siens, a admis que son camp avait « pris un crochet au foie » mais ne jetait pas pour autant l’éponge.

Débâcle du SPD

« Nous sommes un parti qui s’est forgé dans le combat, la route est longue jusqu’aux législatives », a-t-il dit, relevant qu’il y a cinq mois son « ami Emmanuel Macron était au plus bas et maintenant il est président » français. La presse allemande insistait elle sur la débâcle du SPD et la bonne soirée de la chancelière, qui ne réagira que lundi à la mi-journée. « Pour Angela Merkel, cette victoire (de la CDU) à l’issue d’une remontée (dans les sondages) signifie qu’elle aborde les législatives de septembre avec le vent dans le dos », analysait à chaud le magazine Der Spiegel sur son site. « Il faut dire les choses telles qu’elles sont : les sociaux-démocrates ne peuvent guère aller plus bas », notait pour sa part le quotidien de centre-gauche Süddeutsche Zeitung.

Que des mauvaises nouvelles donc pour Martin Schulz qui en début d’année, dans la foulée de l’annonce de sa candidature, avait connu une envolée dans les sondages, semblant en mesure de faire jeu égal voire de damer le pion à l’inoxydable chancelière. Au niveau régional, cette défaite est la troisième de rang pour le SPD en 2017 après celles en Sarre et au Schleswig-Holstein. A l’échelle national, les troupes sociales-démocrates sont nettement distancées par celles d’Angela Merkel, selon les enquêtes d’opinion. Par ailleurs, les libéraux FDP, alliés naturels de la CDU, ont repris des couleurs dimanche en Rhénanie avec un score historique d’environ 12%. A l’inverse, les alliés du SPD au gouvernement rhénan, les Verts, divisent leur score par deux à 6%.

Nouvelle percée de l’AfD

Enfin, les populistes de droite de l’AfD, aux alentours de 7,5%, entrent dans leur 13e parlement régional sur les 16 que compte l’Allemagne. Ils consolident ainsi leurs chances d’entrer au Bundestag, la chambre basse du parlement fédéral, à l’issue des législatives. Le parti connaît néanmoins un passage à vide du fait notamment de violentes querelles internes. Le résultat de dimanche s’explique par le bilan en demi-teinte du gouvernement régional dominé par le SPD qui a donné bien des munitions à la CDU.

Sur le plan de la sécurité, les conservateurs ont insisté sur l’échec des autorités locales à empêcher les centaines d’agressions sexuelles commises selon la police par des migrants la nuit du nouvel an 2015-2016 à Cologne. On reproche aussi aux autorités de ne pas avoir arrêté à temps Anis Amri, l’auteur de l’attentat jihadiste de Berlin en décembre dernier, qui était dans le collimateur de la police de cette région où le jeune Tunisien avait vécu.

Sur le plan économico-social, alors que M. Schulz et ses amis insistaient sur dépenses pour les plus démunis, les conservateurs pointent du doigt un chômage de 7,5%, soit environ deux points au-dessus de la moyenne nationale et un niveau proche de ceux dans l’ex-Allemagne de l’Est, économiquement encore à la traîne.