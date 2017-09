Vaste opération antidrogue en cours en Lorraine: 17 suspects visés

Une centaine d’enquêteurs, gendarmes et policiers menaient mardi matin une vaste opération de démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants visant 17 membres présumés en Lorraine, ont annoncé les gendarmes à l’AFP.

Dans un communiqué, les enquêteurs ont fait état d’une « vaste opération de police judiciaire » en cours se déroulant depuis mardi matin sur les départements de Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse. L’opération « vise 17 personnes, participants actifs présumés d’un trafic de stupéfiants étendu sur ces trois départements », a indiqué le lieutenant-colonel Franck Chaix, commandant de la section de recherches de Nancy dans un communiqué. « Cent personnels de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale sont engagés sur le terrain, sous l’autorité du procureur de la République d’Epinal » Etienne Manteaux et d’un juge d’instruction, a précisé M. Chaix. La section de recherches de Nancy assure la direction des opérations, en cosaisine avec le Groupe d’intervention régional (GIR) de Lorraine, appuyés par l’antenne du GIGN de Reims, les groupements de gendarmerie des trois départements lorrains et la section de recherches de Metz, a-t-on précisé de même source.

Une conférence de presse « sera tenue ultérieurement » par le procureur de la République d’Epinal, a-t-on ajouté.