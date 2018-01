Plus de 29.000 visiteurs ont arpenté les allées du salon à la recherche de nouveautés, d’offres spéciales et de surprises. Fêtes, bonne humeur, partages et découvertes…

Orchestré par THE BOX et 200 experts du voyage, trois jours durant VAKANZ a été un cocktail de surprises du début à la fin, du nouveau site Internet.

« VAKANZ est un travail collectif. Des partenaires et une équipe qui, grâce à leur implication et à leur dévouement, ont présenté pendant 3 jours l’ensemble de l’offre touristique disponible au Luxembourg.

L’offre commerciale, le programme d’animations, les jeux concours et autres divertissements ont ravi le public, nous partons donc sur d’excellentes bases pour préparer l’édition 2019 », conclut Morgan Gromy, CEO de LUXEXPO THE BOX.

Communiqué