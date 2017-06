UNICEF/Enfants dans les pays riches – Le Luxembourg occupe la 14e place

1 enfant sur 5 dans les pays à haut revenu vit dans une pauvreté de revenu relative et 1 enfant sur 8 est confronté à l’insécurité alimentaire, selon le dernier Bilan publié par Innocenti, le centre de recherche de l’UNICEF.

« Le Bilan 14 rappelle que même dans les pays à haut revenu les progrès ne bénéficient pas à tous les enfants et que les écarts se creusent », a rappelé Sandra Visscher, la Directrice d’UNICEF-Luxembourg. « Des revenus plus élevés ne mènent pas automatiquement à de meilleurs résultats pour tous les enfants, et peuvent même creuser les inégalités. Le gouvernement doit agir pour réduire les écarts et atteindre les ODD pour les enfants. »