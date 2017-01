Un réacteur nucléaire belge à l’arrêt après un incident qui a fait un blessé

Un réacteur nucléaire belge, Doel 4 (nord, proche des Pays-Bas), s’est mis automatiquement à l’arrêt après un incident dans la partie non nucléaire de la centrale qui a fait un blessé, a indiqué mercredi une porte-parole d’Electrabel à l’AFP.

« Nous sommes en train d’analyser les causes plus précises de l’incident qui est survenu mardi. La centrale s’est mise à l’arrêt de façon automatique. C’est un mécanisme de sécurité », a ajouté la porte-parole de l’exploitant, filiale du français Engie. « L’arrêt a provoqué un dégagement de vapeur d’eau et une partie de cette dernière est arrivée dans la salle des machines où se trouvait un sous-traitant », a-t-elle continué. Selon elle, ce dernier a été blessé par la vapeur et a été aussitôt transporté à l’hôpital. Un démarrage de Doel 4 est prévu pour mercredi, d’après les dernières estimations de l’exploitant.

Doel 4 est le plus récent des 4 réacteurs de la centrale de Doel, située à 25 km au nord d’Anvers. Il a été construit au milieu des années 1980. En revanche les deux premiers ont été construits au milieu des années 1970. Les voisins de la Belgique, l’Allemagne (qui a par ailleurs décidé d’abandonner progressivement le nucléaire), les Pays-Bas et le Luxembourg, ont à plusieurs reprises manifesté leurs inquiétudes au sujet de plusieurs réacteurs nucléaires vieillissants du pays. Outre Doel, la Belgique possède une centrale à Tihange non loin de la frontière allemande.

afp