Un parcours sélectif / «Tour de France» de Rachid Djaïdani

En virée sur les traces d’un peintre classique, un maçon à la retraite et un jeune rappeur embarquent dans un voyage contre l’ignorance. Un conte qui ne fait pas de mal.

Jeune rappeur de 20 ans, Far’Hook (Sadek) semble tourner en rond dans son quotidien parisien, bitumé et enfumé, où l’on trompe l’ennui en se défiant. Pour échapper aux menaces d’un rival, il doit s’exiler un temps de Paris, à l’initiative de son producteur, Bilal. Sa mission est de conduire le père de ce dernier, Serge (Gérard Depardieu), maçon de métier et peintre amateur à la truelle, dans un «pèlerinage» autour de la France, dans les pas de l’artiste du XVIIIe siècle, Joseph Vernet.

Deux mondes qui s’ignorent vont sillonner quelques ports de France à bord de l’utilitaire brinquebalant du maçon. Pétri de clichés, Serge juge tout acte de son chauffeur de circonstance à l’aune de ses origines, lançant par exemple à Far’Hook qui, par éducation, ôte ses chaussures en entrant dans la maison de Serge: «On n’est pas à la mosquée ici!».

Durant leur virée, chacun va avoir l’occasion de s’ouvrir à la diversité de la France. Serge à celle des Français, dont est Far’Hook, et Far’Hook à celle de la France et de sa diversité provinciale. C’est la culture et le voyage qui leur permettent peu à peu de se défaire des lieux communs et de trouver des références partagées, de Serge Lama à Baudelaire. Au fil des kilomètres et des péripéties, le duo détruit l’ignorance qui les divise, et construit une amitié forte.

Avec Tour de France, Rachid Djaïdani nous plonge dans la France de 2016, rongée par l’islamophobie et les idées toutes faites. En forçant à la cohabitation un maçon raciste et un jeune de quartier, il met à nu les racines de l’intolérance, et présente la culture comme la voie à suivre pour en combattre l’expansion. Il défend d’ailleurs chemin faisant un style musical, le rap, qui fait l’objet depuis trente ans de la même caricature, subtil mélange de mépris de classe, de conservatisme et de xénophobie.

Divisés,

non pas différents

Rachid Djaïdani a eu l’idée opportune de s’emparer du rejet de la jeunesse française de confession musulmane par une partie de la population. Toutefois, une fois dépassés les premiers échanges âpres et électriques, le film a vite fait de verser dans le conte et d’en devenir mollasson. La conversion de Serge à la tolérance est très rapide et empêche le personnage de Far’Hook, anormalement placide, de faire exploser une colère légitime.

Il aurait été autrement plus réaliste, et donc plus excitant, de faire de ce road-movie un face-à-face tendu et nerveux, d’observer la rage de la jeunesse des quartiers s’opposer à la force pansue de Gérard Depardieu, dont on retiendra son rap improbable de la Marseillaise.

Cela n’aurait pas empêché la juste leçon du film, rappée par Sadek, dans la scène finale à Marseille, «En vrai, on n’est pas différents, on est juste divisés», et aurait sans doute permis d’aborder la manipulation des esprits que le film ne fait que suggérer.

Jerome Quiqueret