Un monde immonde /Lettre de La Havane: Argent, quand tu nous prends…

Chaque fois que je reviens à La Havane, je vois le saut que fait le pays, de plus en plus grand vers la matérialisation des esprits. Avant, je veux dire jusqu’à il y a une petite dizaine d’années, les choses étaient à peu près claires. Les Cubains n’avaient pas droit au dollar, ce dernier étant réservé à la «zone verte», faite d’hôtels, de restaurants et de magasins spéciaux, le tout réservé à l’étranger, au touriste. On y trouvait appareils électriques, vêtements, gadgets de toutes sortes, ce qui alimentait un désir fort compréhensible de la part des habitants, mais était destiné à faire entrer des devises dans les caisses de l’Etat.

La situation était désagréable, drainait avec elle toutes sortes de combines et de négoces, prostitution comprise, mais sans elle, aucun étranger ne serait venu visiter l’île, qui, sous embargo, avait besoin de sortir de l’isolement. C’est ce même embargo, de plus en plus durci, qui en était la source. A vendre il y avait peu à Cuba, ça ne suffisait pas pour être vendu au grand nombre. Pour contrebalancer cela, les familles avaient droit, pour une somme modique frisant la gratuité, aux aliments de base, à l’électricité, au gaz, au téléphone, etc., l’habitat, l’école, la santé étant gratuits, les livres, le cinéma, le théâtre, les concerts ne coûtant presque rien. Cet acquis de la révolution permettait une certaine égalité dans la pénurie, certes dérangée par les «zones vertes», mais donnant à tout un chacun un sentiment de sécurité d’autant plus prononcé que le chômage n’existait pratiquement pas.

Tout cela a été chamboulé par les réformes de Raul Castro qui, en «licenciant» par centaines de milliers les «fonctionnaires» non directement liés aux services essentiels de l’Etat – coiffeurs, bouchers, épiciers, vendeurs de toutes sortes, artisans, etc. –, a incité à la création d’entreprises privées, modestes certes, mais tout de même privées. Entreprises ayant poussé comme des champignons, soit en tant que coopératives se répartissant les gains, soit en entités plus classiquement «capitalistes». Le tout avec comme véhicule une monnaie nouvelle, le peso convertible, appelé CUC, remplaçant le billet vert.

Deux devises circulent désormais à Cuba, le CUP, le peso cubain d’antan, et le CUC (l’équivalent de l’euro à peu près), le rapport de l’un à l’autre étant de 25 contre 1. Chose nouvelle, et privatisation des entreprises oblige, chaque Cubain peut dorénavant avoir les deux, les produits de première nécessité pouvant être achetés en CUP, alors que tout le reste, y compris la plupart des restaurants, se paie en monnaie forte, avec des prix tout aussi forts.

Résultat: alors que les Cubains travaillant pour l’Etat ont un salaire en monnaie nationale, en moyenne 500 CUP mensuels pour un professeur par exemple, ce qui correspond à 20 CUC, un chauffeur de taxi empoche cela en deux courses, c’est-à-dire en quelques heures. Avec six courses quotidiennes, ce qui est peu, il arrive à 1800 CUC par mois, neuf cents fois plus.

Une telle disproportion crée un fossé social de plus en plus profond entre ceux qui, à la vitesse de l’éclair, s’enrichissent, et les autres, la majorité, qui peuvent tout au plus compter sur l’appui de proches ayant quitté le pays.

On assiste dès lors à une nouvelle accumulation de capital, dans les mains d’une classe moyenne naissante, s’enrichissant à vue d’œil, exhibant son statut, alors qu’en même temps une paupérisation rampante se fait jour, avec des mendiants de plus en plus nombreux faisant la manche.

D’un côté, l’Etat continue à prôner les principes égalitaires de la révolution, ne cédant pas d’un pouce sur la question politique et le parti unique, gardant entre ses mains les grandes entreprises, en une sorte de capitalisme d’Etat, de l’autre, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui, profitant des brèches ouvertes par la nouvelle politique économique, s’arrogent des privilèges sonnants et trébuchants.

Le tout a créé un climat de course généralisée vers l’argent, loin de l’utopie révolutionnaire, l’Etat restant l’Etat, avec son parti, ses journaux, ses consignes, alors que les nouveaux riches s’en accommodent. Du moins tant que personne n’interfère dans leurs affaires, la course vers l’argent n’engendrant pas de conscience politique. Pour le moment.

Mais au train où vont les choses, et si rien ne vient les freiner, nul doute qu’une fois repue, cette nouvelle bourgeoisie se sente à l’étroit dans le carcan étatique actuel et nourrisse, après avoir satisfait ses appétits matériels, des ambitions politiques tendant à le faire exploser.

Jean Portante