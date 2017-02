Un monde immonde / Les petits Trump européens

En Europe, les dirigeants politiques de la trempe d’un Trump sont légion depuis belle lurette, y compris à la tête de certains Etats. On a par exemple fort applaudi à Budapest, Varsovie, Prague et Bratislava, c’est-à-dire chez les chefs de gouvernement des pays du groupe de Visegrad, le décret antimusulman du nouvel hôte de la Maison-Blanche. Enfin un grand qui fait comme eux. Et ferme à double tour ses frontières. Enfin un appui de poids à leur politique xénophobe.

Même la brexiteuse britannique Theresa May qui aurait aimé applaudir des deux mains ne l’a fait à la fin que d’une seule, Trump ayant frappé trop aveuglément autour de lui, elle qui sent que Washington a des pensées tout aussi eurofuges qu’elle et se verrait bien dans un axe nouveau et transatlantique de l’internationale protectionniste ayant comme fer de lance le «moi d’abord», credo de tout nationaliste qui se prend au sérieux. Ce à quoi il faut ajouter les aspirants au pouvoir que sont les Le Pen en France, Farage en Grande-Bretagne, Wilders aux Pays-Bas, Petry en Allemagne et j’en passe. Tout le monde brandissant la même flamme xénophobe, essentiellement antimusulmane, et trouvant désormais en Trump le gourou suprême, à la tête d’un pays qui se veut le plus grand et le plus fort du monde et le fait savoir d’une manière tonitruante.

Le tout s’inscrivant bien entendu dans le mensonge de la défense des faibles contre les rouages du système, le peuple écrasé par les grands mouvements internationaux qu’ils soient économiques ou démographiques. Un mensonge assez mobilisateur en l’occurrence, permettant a ceux qui le promeuvent d’engranger l’adhésion populaire, à une époque où tous les repères sont fragilisés et qu’entre la peur de l’avenir et la haine des élites le pont est facile à jeter.

Voilà donc, à la Maison-Blanche, un champion des frontières qui ne raisonne qu’en termes de murs, d’expulsions et d’interdictions d’entrée sur le territoire. Du baume sur l’intolérance qui depuis longtemps, en Europe, se répand. Intolérance qui, comme un boomerang, risque cependant de se retourner contre ceux qui la cultivent, le repli sur soi étant nécessairement le rejet des autres, de tous les autres, même de ceux qui ailleurs rejettent.

Ainsi, en menaçant, au nom des intérêts américains, d’implosion l’Otan, ce parapluie militaire qui protège les pays européens de l’Europe orientale, Trump poignarde dans le dos ceux-là mêmes qui, à l’instar de la Pologne, acclament le nouveau président américain et risquent fort de se réveiller avec une gueule de bois quand ce dernier ira à Moscou serrer la main de l’ennemi numéro un de Varsovie et d’une bonne partie des ex-satellites de l’Union soviétique.

Mais pour le moment, partout, on se nourrit des coups d’éclat de la Maison-Blanche, et partout on est prêt, là où des batailles électorales s’annoncent, à s’en réclamer. Désormais, l’internationale réactionnaire et xénophobe a un leader de taille dont on attend le coup de pouce nécessaire à la prise de pouvoir à l’américaine. Cela promet d’âpres joutes, à Paris et Berlin notamment, mais, surtout, cela polarise le combat politique pour la conquête des voix du peuple. Les camps ont dès lors des frontières plus nettes et plus floues à la fois.

Pour la simple raison que la lutte contre les élites, dont se taxent les Trump, Le Pen et compagnie, est un fourre-tout aveuglant qui, sous prétexte de s’en prendre aux grands, leur ouvre un boulevard, les vraies cibles étant tous ceux qui osent encore penser que l’écologie sauvera la planète, que la science fera avancer les mentalités, que les droits civiques s’appliquent à tous, qu’au lieu de consolider des frontières et ériger des murs, il vaudrait mieux œuvrer à l’entente entre les peuples.

Voilà l’ennemi de l’armée d’en face, celle de cette nouvelle droite imbibée d’intolérance, voilà la nouvelle croisade qui, en faisant mine d’avancer contre l’obscurantisme islamiste, éteint la lumière de l’Occident, en appelle à Dieu comme créateur du monde et refait de la femme une simple machine de procréation.

Avec sa financiarisation, le capitalisme a gagné, il y a quelques décennies, la bataille économique contre les peuples, en misant sur le néo-obscurantisme trumpien, elle entend remporter la guerre culturelle et éradiquer tout ce que l’après-soixante-huit a apporté d’ouverture d’esprit.

Voilà les fronts de Trump et de ses épigones en Europe. Une guerre totale contre les idées ouvertes dont l’Occident a fini par se doter au XXe siècle, une guerre totale aussi contre l’altérité identifiée dans un premier temps comme musulmane, une guerre totale enfin sur le plan économique. Ne manque que celle où parleront les armes. Elle est programmée. Car qui trop se retire dans sa coquille sera vite amené à convoiter ce qu’il n’a pas. Ne serait-ce que pour galvaniser ses troupes.

Jean Portante