La Croix-Rouge luxembourgeoise a reçu un don de l’ACEL pour le projet Hariko en faveur des jeunes.

Le 15 février, l’Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL) a remis un don de 2 717,12€ au projet Hariko de la Croix-Rouge luxembourgeoise, suite à son Tournoi de Noël, qui a eu lieu les 27 et 28 décembre 2016. Cet événement sportif annuel permet aux étudiants de se réunir pendant deux jours entre étudiants de différents cercles estudiantins et de s’affronter dans les trois disciplines sportives suivantes : le football, le basketball et le volleyball.

Créé en 2015 et situé à Bonnevoie, le service Hariko de la Croix-Rouge a pour objectif de favoriser le potentiel créatif des jeunes de 12 à 26 ans en leur proposant des moyens d’expression, d’échange et de réflexion au travers d’ateliers dans les domaines de l’art, de la danse et de la musique. La Croix-Rouge remercie chaleureusement l’ACEL pour ce précieux soutien à la conduite des activités du Hariko!

Communiqué/AN