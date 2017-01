Un discours, et puis s’en va

Daniele Fonck / Le premier président noir des Etats-Unis fut aussi le plus «cool». Moins guindé que son modèle John F. Kennedy, plus populaire aussi. Spontanément et grâce à Michelle, première dame très politique à la personnalité affichée. Huit ans, c’est long en politique et cela suffit à réaliser des projets et à mettre en œuvre des changements. Barack Obama a-t-il réussi?

Trop vite et sans raison, il fut déclaré prix Nobel de la paix. Durant son double mandat, son pays fut en guerre, ici et là, sans succès évident. En soutenant les errements de Nicolas Sarkozy en Libye, il a contribué – certes – à chasser Kadhafi, mais doit assumer la dislocation d’un Etat, la guerre civile, la destruction et la déstructuration d’une terre africaine dont les habitants souffrent plus qu’au temps de la dictature du colonel.

L’Afghanistan n’est pas stabilisé et en Irak, le retrait partiel des troupes fut anticipé. Là-bas, comme en Syrie, place fut faite aux hordes sauvages de l’Etat islamique. La pénible et laborieuse opération de libération à Mossoul prouve, si besoin était, jusqu’à quel point les erreurs de jugement américaines, et notamment clintoniennes, furent grossières.

Oui, la Syrie. Il fallait à tout prix se débarrasser d’Assad, non pas parce qu’il était devenu bien pire dictateur qu’avant, mais parce qu’il n’était pas aux ordres. Alors, débutait une campagne de soutien à une opposition dont nul ne connaissait vraiment les acteurs, les intentions, les fanatismes, les dogmes. Que de mensonges dans ce dossier pour créer une opinion publique internationale «mainstream» entretenue par des journalistes vite «embedded» politiquement. Jusqu’à chez nous.

A Alep aussi, où la vie a continué dans une partie de la ville martyre, alors que la guerre tuait aveuglément dans d’autres. Non, Alep ne sera pas un monument de gloire pour le sympathique président Obama. Lui, l’ironique, le parfois comique, danseur et chanteur aux innombrables dîners de la Maison-Blanche, incapable de comprendre l’austère – et amusant à ses heures – Vladimir Poutine, lequel ne pouvait pas, sans réagir, se laisser voler l’Ukraine.

Jamais la Russie n’a menacé l’Europe au cours du dernier siècle. Elle fut agressée par l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, puis lors de la Seconde. Par la suite, même le sinistre Staline a respecté les accords de Yalta. Qui eût pu l’empêcher de laisser ses chars rouler encore et encore? Non, parole fut tenue.

Depuis lors, c’est la Russie qui fut repoussée dans ses frontières actuelles. Et l’on eût voulu de surcroît qu’elle accepte une base américano-atlantiste à sa porte? Cela, Barack Obama ne put le comprendre, peut-être parce qu’il est trop américain, si américain… Tellement citoyen d’un continent autre que l’Europe, avec sa complexe et lourde histoire.

Le président sortant peut, à son départ, faire état de son bilan: redressement économique, réduction massive du chômage, parfaite maîtrise de la crise bancaire, financière et immobilière. Sans oublier l’Obamacare, si modeste et néanmoins si importante réforme sur le plan social.

L’élégant président au sourire ravageur est homme de couleur. Hélas, huit ans après son passage de Chicago à Washington, les policiers blancs tirent sur les jeunes Noirs. Le Ku Klux Klan est aussi actif aujourd’hui qu’hier, la communauté hispanique n’est que partiellement intégrée et les Cubains de Floride n’ont pas vraiment applaudi à l’heureuse initiative de dernière minute, à savoir le rapprochement avec Cuba la castriste. Pas plus que n’aura suffi l’ultime baroud d’honneur, aux Etats-Unis, contre la politique de colonisation des territoires palestiniens occupés par Israël. Depuis Camp David, rien n’a été réalisé et le vrai peuple palestinien, le pacifique, reste sacrifié, abandonné par la communauté internationale et exploité par le Hamas. C’est donc après une ultime danse en présence du tout-Hollywood et un beau discours dans sa ville de Chicago que Barack s’en va, avec Michelle. Le bilan restera en demi-teinte.