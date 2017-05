Un adulte sur cinq est obèse et cette tendance va s’aggraver, selon l’OCDE

Près d’un adulte sur cinq est obèse dans les pays de l’OCDE et cette tendance va s’accentuer d’ici à 2030, a prévenu l’OCDE jeudi, en amont de la journée européenne de l’obésité le 23 mai.

Dans les 35 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 19,5% des adultes étaient obèses en 2015, avec de fortes disparités, de 3,7% au Japon à 38% aux Etats-Unis.

En France, ce taux se monte à 15%. Ces chiffres risquent d’augmenter fortement d’ici à 2030, date à laquelle près de la moitié (47%) des adultes américains pourraient être obèses, selon des projections de l’OCDE mises en ligne sur son site jeudi.

En France, ce taux pourrait alors atteindre 21%.

En Corée du Sud, le taux d’obésité, historiquement bas, pourrait quasiment doubler d’ici à 2030 en passant de 5 à 9%. On parle d’obésité lorsque l’indice de masse corporelle (IMC) de la personne est supérieur à 30. On obtient cet indice en divisant le poids (en kilos) par la taille (en mètres) au carré. Pour lutter contre l’obésité, l’OCDE prône un ensemble de politiques de communication : logos nutritionnels sur les produits alimentaires, campagnes de sensibilisation et renforcement de la régulation de la publicité des produits riches en gras, en sucres et en sel, en particulier lorsqu’elle vise les enfants.