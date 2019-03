Rouslan aurait aimé pouvoir voter à l’élection présidentielle ukrainienne du 31 mars.

Mais cet informaticien vit en Russie, où Kiev a décidé de ne pas ouvrir de bureaux de vote.

Les cinq missions diplomatiques ukrainiennes de Russie resteront fermées dimanche, empêchant au moins 2,5 millions de citoyens ukrainiens résidant dans le pays de voter et illustrant l’hostilité actuelle entre ces deux pays qui faisaient partie jusqu’en 1991 du même Etat, l’URSS.

Rouslan, qui a demandé à ce que son nom soit modifié, aurait voulu rentrer dans son pays pour voter mais le voyage était trop cher. « Je serai à la maison dans l’esprit », sourit le jeune homme de 33 ans, Moscovite depuis 2013. Evguen Lozitsky fait face au même problème. Ce cadre de 37 ans sera en voyage d’affaires, ce qui l’empêchera de rentrer en Ukraine. « J’aurais aimé avoir mon mot à dire sur le futur de mon pays », explique-t-il, regrettant qu’aucun système de vote en ligne n’ait été mis en place. Il assure que cinq de ses amis ukrainiens résidant en Russie quitteront cette dernière pour aller voter. Lui-même compte le faire au second tour, si le président Petro Porochenko franchit cette étape: « Grâce à lui, l’Ukraine s’est tournée vers l’Europe ».

A trois jours de l’élection, les sondages plaçaient Petro Porochenko au coude à coude avec Ioulia Timochenko en seconde position, loin derrière l’étonnant favori du scrutin, le comédien Volodymyr Zelensky. Rouslan comme Evguen Lozitsky estiment que les empêcher de voter est injuste, mais il refusent de blâmer les autorités ukrainiennes

Les liens entre l’Ukraine et la Russie sont quasiment rompus depuis le soulèvement pro-européen du Maïdan en 2013-2014, qui a provoqué la fuite en Russie du président ukrainien Viktor Ianoukovitch.

La Russie a ensuite annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en mars 2014. Puis une guerre a éclaté dans l’est du pays entre Kiev et des séparatistes prorusses et a fait près de 13.000 morts.

« Il est impossible d’assurer le processus électoral sur le territoire d’un pays agresseur », a expliqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavlo Klimkine, en faisant référence à la Russie. Mais ces explications ne convainquent pas tous les Ukrainiens de Russie. « C’est sûr ici, exactement comme en Ukraine », déclare à l’AFP Denis Loukianov, 27 ans, devant l’ambassade d’Ukraine dans le centre de Moscou.

Le jeune homme est en train de demander la nationalité russe et n’avait de toute façon pas l’intention de voter. D’autres, comme Rouslan, pensent que l’objectif était d’empêcher les électeurs pro-russes de prendre part au vote. Mais Pavlo Klimkine assure que la fermeture des bureaux de vote n’aura pas d’incidence: seulement 1.100 Ukrainiens avaient voté en Russie lors de la dernière présidentielle, en 2014. « La décision de fermer les bureaux de vote est surtout symbolique », abonde à Kiev l’analyste politique Volodymyr Fessenko.

Beaucoup d’Ukrainiens vivant en Russie viennent soit de Crimée, soit des régions de l’est du pays ravagées par la guerre entre les séparatistes prorusses et les troupes ukrainiennes. Quand aux Ukrainiens vivant depuis longtemps en Russie, ils ne prennent habituellement pas part aux élections se déroulant en Ukraine, explique-t-il.

Les six millions de personnes vivant en Crimée ou dans les régions ukrainiennes sous contrôle séparatiste ne participeront probablement pas au vote non plus. Pour ce faire, ils devraient se rendre au moins deux fois dans les territoires contrôlés par Kiev: pour s’y enregistrer puis pour voter. La démarche est chronophage et compliquée, alors que traverser ces zones de contact militarisées ressemble souvent à un parcours du combattant. Mais certains Tatars de Crimée –une communauté musulmane opposée majoritairement à l’annexion et qui vit depuis sous la pression des autorités russes — sont déterminés à voter. « Je vais voter pour Porochenko même si je ne suis pas fou de sa politique économique », déclare Edam Doudakov, résident de Bakhtchissaraï, la « capitale » de la communauté tatare.

Mercredi, les services de sécurité russes ont arrêté plus de 20 Tatars, les accusant de faire partie d’un groupe islamiste interdit. Mais pour un représentant de la communauté, Nariman Jelyal, ces « persécutions » n’empêcheront pas les Tatars d’aller voter: « Ce sont des gens déterminés qui ont décidé de remplir leur devoir civique en dépit de tout cela ».