Ukraine/Moscou reconnaît les passeports des républiques séparatistes

Les passeports délivrés par les autorités rebelles des régions séparatistes de l’est de l’Ukraine sont désormais reconnus comme valables par la Russie, selon un décret signé par le président russe Vladimir Poutine et publié samedi.

« Les papiers d’identité, les diplômes scolaires ou professionnels, les certificats de naissance, de décès (…) émis par les autorités en exercice dans les zones citées sont reconnus comme valables par la Russie », a annoncé ce décret, qui mentionne plus tôt les républiques rebelles autoproclamées de Lougansk (LNR) et Donetsk (DNR). « Les citoyens ukrainiens et apatrides qui y résident » peuvent désormais « entrer en Russie et sortir de Russie sans visa », a précisé ce décret entrant en vigueur samedi.

Ces mesures sont « temporaires, jusqu’à ce que la situation dans les régions de Donetsk et Lougansk trouve une solution politique sur la base des accords de Minsk » signés en février 2015, selon le décret. Pour un haut fonctionnaire ukrainien souhaitant rester anonyme, la Russie avec ce décret « sape le format de Minsk », qui réunit l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Moscou, Kiev et des émissaires séparatistes.

Le président ukrainien Petro Porochenko, qui rencontrait samedi à Munich le vice-président américain Mike Pence, a aussitôt dénoncé ce décret. « Il s’agit d’une nouvelle preuve de l’occupation russe et des violations par la Russie du droit international », a-t-il martelé, estimant « très symbolique » que le décret ait été publié lors de sa rencontre avec M. Pence, qui en a été informé. Le décret a été par contre salué par les rebelles. « Si la Mère patrie (la Russie, ndlr) soutient d’une voix aussi forte notre combat, cela signifie que notre combat est juste. Que nos morts ne sont pas morts en vain. Que nos espoirs sont justifiés », s’est exclamé dans un communiqué le dirigeant de la DNR, Alexandre Zakhartchenko. Igor Plotniski, à la tête de la LNR, s’est félicité de cette « preuve que (sa) république est un Etat ». « Aujourd’hui, une nouvelle étape a été franchie pour la reconnaissance internationale de la souveraineté de notre république », a-t-il déclaré, ajoutant que son avenir est « inextricablement lié à la Russie ».

Moscou ne reconnaît pas les républiques rebelles autoproclamées de Lougansk et Donetsk, où un conflit entre séparatistes prorusses et soldats ukrainiens a fait près de 10.000 morts depuis avril 2014. La Russie est régulièrement accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement et financièrement les rebelles séparatistes dans l’est de l’Ukraine. Moscou, visée par une série de sanctions de l’Union européenne pour son rôle dans le conflit, dément fermement.

En mars 2016, les autorités rebelles ont commencé à distribuer aux habitants des passeports, très similaires aux passeports russes avec un aigle à deux têtes ornant une couverture de couleur rouge.

afp