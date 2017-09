Ukraine: trois enfants morts dans un incendie dans une colonie de vacances

Trois fillettes sont mortes dans l’incendie ayant ravagé une colonie de vacances dans la ville portuaire d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, ont annoncé samedi les autorités.

Le feu s’est déclaré vendredi soir dans un bâtiment en bois où les enfants dormaient et a été éteint deux heures plus tard. Trois fillettes âgées de 8 à 12 ans ont été portées disparues avant que les secouristes ne retrouvent dans les décombres les corps calcinés de deux d’entre elles samedi matin, a indiqué le service d’Etat pour les situations d’urgence dans un communiqué.

Le corps de la troisième fillette, d’abord introuvable, a été découvert un peu plus tard, mettant fin aux opérations de recherche et à « l’espoir qu’elle ait pris peur et qu’elle se soit enfuie », a déclaré à l’AFP le porte-parole de l’antenne de police régionale, Rouslan Forostyak. Deux autres enfants ont par ailleurs été hospitalisés. L’alarme incendie ne s’est pas déclenchée lors du drame, selon la police qui a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle pour déterminer les causes de l’incendie. « C’est une grande tragédie lorsque des enfants meurent », a déclaré à la télévision le Premier ministre ukrainien Volodymyr Groysman, présentant ses condoléances aux familles des victimes.

La région d’Odessa, située à 440 km de Kiev, « est en deuil », a ajouté sur Facebook son gouverneur, Maxime Stépanov. Des incendies aux bilans meurtriers ne sont pas rares en Ukraine et dans les autres ex-républiques soviétiques en raison d’infrastructures vétustes et du laxisme en matière de sécurité. En mai 2016, un incendie a tué 17 personnes dans un foyer privé pour des personnes âgées en périphérie de Kiev.