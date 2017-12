Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont interpellé mardi l’ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili, devenu opposant au pouvoir ukrainien, après une perquisition à son domicile à Kiev dans le cadre d’une affaire criminelle.

M. Saakachvili, farouche opposant au président Petro Porochenko qui l’a déchu de sa nationalité ukrainienne, a été détenu et accusé de « complicité avec une bande criminelle », ce qui est passible de trois à cinq ans de prison, selon un communiqué du SBU. L’entrée de l’immeuble de M. Saakachvili, dans le centre de Kiev, a été bloqué dans la matinée par des dizaines de policiers armés, tandis que des partisans de l’ex-président géorgien bloquaient dans la rue le fourgon où il a été embarqué, selon un journaliste de l’AFP sur place. M. Saakachvili s’était auparavant adressé à ses partisans depuis le toit de l’immeuble où était menée la perquisition, selon des images de la télévision ukrainienne. Devenu opposant au gouvernement pro-occidental de Kiev après l’avoir soutenu, Mikheïl Saakachvili a effectué en septembre un spectaculaire retour en Ukraine en forçant le passage à un poste frontière après que le président Petro Porochenko l’eut déchu en juillet de sa nationalité ukrainienne, qu’il s’était vu accorder en 2015.

Nommé gouverneur de la région d’Odessa en 2015, M. Saakachvili avait démissionné avec fracas un an et demi plus tard, en accusant M. Porochenko de corruption. Le 17 octobre, après son retour en Ukraine, il avait réuni plusieurs milliers de manifestants à Kiev pour exiger du pouvoir d’en faire plus contre ce mal endémique qui ronge le pays. L’ex-président géorgien fait parallèlement l’objet d’une demande d’extradition pour « abus de pouvoir » adressée par son pays natal, qui l’avait déjà privé de sa citoyenneté géorgienne après qu’il eut reçu la nationalité ukrainienne, faisant de lui aujourd’hui un apatride.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part indiqué aux journalistes « suivre avec intérêt les événements actuels en Ukraine », qualifiant la situation de M. Saakachvili de « difficile ».