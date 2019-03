La Russie a annexé la péninsule de Crimée et soutient un mouvement séparatiste dans l’est de l’Ukraine, mais l’économiste Evguénia Gorobeï compte bien voter pour un candidat prorusse à l’élection présidentielle du 31 mars.

« Qu’est-ce qui est le plus important en ce moment? Arrêter la guerre », explique à l’AFP cette habitante de Kiev, qui assure qu’elle va « voter pour Iouri Boïko ».

Pour cette jeune femme de 35 ans, M. Boïko, un ancien allié du président déchu en 2014 Viktor Ianoukovitch, est celui qui cherchera à mettre fin au conflit armé qui a fait quelque 13.000 morts en Ukraine depuis cette date.

Dans ce pays largement pro-occidental de 45 millions d’habitants, où les autorités cherchent à se démarquer du passé soviétique, une partie considérable des habitants soutient toujours des forces politiques prorusses. Sur les 39 candidats en lice pour la présidence, quatre dont Iouri Boïko sont considérés à une certaine échelle comme prorusses et peuvent tabler, ensemble, sur environ 15% voix.

M. Boïko est le plus populaire d’entre eux: ancien vice-Premier ministre de 60 ans, il figure en quatrième position des sondages avec 10% des intentions de vote.

S’afficher ouvertement comme prorusse n’est pas aisé en Ukraine, où le ressentiment contre Moscou est fort. L’Eglise orthodoxe ukrainienne, devenue récemment indépendante de la tutelle de Moscou, a mis en garde les électeurs contre des candidats qui « en parlant de la paix appellent de facto à la capitulation ». Les trois favoris –le comédien Volodymyr Zelensky, le président actuel Petro Porochenko et l’ex-Première ministre Ioulia Timochenko– plaident tous en faveur de l’adhésion de Kiev à l’Union européenne et à l’Otan.

Pour sa part, M. Boïko souligne que le rétablissement « pragmatique » des liens politiques et économiques avec Moscou est aussi important. « Nous devons agir dans l’intérêt du pays. Dans certains domaines, nous allons sûrement rétablir nos relations avec la Russie, nous avons perdu ce marché », a-t-il déclaré à l’AFP.

Vendredi, Iouri Boïko s’est rendu à Moscou où il a rencontré le Premier ministre russe Dmitri Medvedev, provoquant la fureur du président ukrainien Petro Porochenko. Le candidat a discuté de coopération économique, au cours d’une rencontre à laquelle ont aussi participé le patron du géant gazier Gazprom, Alexeï Miller, et le sulfureux homme politique ukrainien Viktor Medvedtchouk, dont une fille aurait comme parrain le président russe Vladimir Poutine.

« Ils parlent économie quand dans le même temps, nos gars meurent sur le front », a commenté Petro Porochenko après cette réunion.

M. Boïko, qui avait recueilli 0,19% des suffrages à la présidentielle de 2014, insiste également sur la nécessité de négocier « directement » avec les séparatistes prorusses, idée catégoriquement rejetée par Kiev pour qui ceux-ci ne sont que « marionnettes » du Kremlin.

Sur le plan économique, il réclame une baisse des charges communales pour la population et se dit prêt à mettre fin à la coopération avec le Fonds monétaire international (FMI), dont le soutien financier est pourtant crucial aujourd’hui pour Kiev.

Originaire de Gorlivka, aujourd’hui contrôlée par les séparatistes, M. Boïko puise son soutien électoral essentiellement parmi les personnes âgées, nostalgiques de l’URSS, et des habitants russophiles l’est du pays. « Très souvent, ils sont prêts à soutenir des candidats bien disposés à l’égard de la Russie », explique l’analyste Mykola Davydiouk.

C’est le cas de Mykhaïlo, un retraité de 63 ans vivant à Marioupol, dernière grande ville de l’est contrôlée par Kiev, qui votera pour Iouri Boïko. « Les autorités n’ont pas permis le développement des forces d’opposition », assure cet homme qui refuse de donner son nom de famille, évoquant une peur de représailles.

Les prorusses bénéficient traditionnellement d’une forte popularité dans l’est et le sud du pays, mais l’annexion de la Crimée et le conflit armé avec les séparatistes a changé la donne pour bon nombre de leurs électeurs traditionnels. Par ailleurs, beaucoup des six millions de personnes résidant en Crimée annexée et dans les territoires contrôlés par les séparatistes ne pourront pas voter à la présidentielle.

S’il n’a aucune chance de gagner, M. Boïko veut profiter de l’élection pour mobiliser son électorat en vue des législatives d’octobre pour lesquels son parti est crédité de 10% des intentions de vote. En dépit des polémiques, Evguénia Gorobeï assure ne pas vouloir changer son vote. « Il ne retourne pas sa veste », déclare-t-elle au sujet de Iouri Boïko.