Totalement novice en politique, le favori de la présidentielle en Ukraine passe son baptême du feu diplomatique vendredi à Paris: le comédien Volodymyr Zelensky est reçu par le président Emmanuel Macron pour un rendez-vous très scruté à neuf jours du second tour.

Quand il montera vers 13H00 GMT les marches de l’Elysée, l’acteur, habitué aux plateaux de télévision et scènes de théâtres, aura-t-il un avant-goût des cinq ans à venir?

Inimaginable il y a peu, son élection à la tête d’un pays en guerre et en lourdes difficultés économiques est désormais prise très au sérieux vu son avance du premier tour et dans les sondages pour le second.

Son passage à Paris s’inscrit dans une phase diplomatique pour une campagne jusqu’ici très rocambolesque.

Le président Petro Porochenko, lui aussi en lice, se rend de son côté à Berlin rencontrer Angela Merkel puis à Paris où il sera reçu, après son rival, par Emmanuel Macron.

« Ces négociations sont importantes » pour « le sort de l’Etat ukrainien et de la sécurité européenne », surtout dans le contexte de « tentatives » de lever les sanctions occidentales contre la Russie, a expliqué jeudi M. Porochenko.