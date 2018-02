Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a prévenu mardi les pays des Balkans qu’ils ne pourront pas rejoindre l’UE avant d’avoir réglé leurs querelles frontalières et précisé que la date de 2025 pour une adhésion était « indicative ».

« Il n’y aura pas d’élargissement supplémentaire des pays des Balkans sans que les problèmes ayant trait à des frontières soient résolus au préalable, avant toute adhésion », a déclaré M. Juncker devant les députés européens réunis en session à Strasbourg. L’UE a démarré des pourparlers d’adhésion avec la Serbie début 2014 et avec le Monténégro en 2012.

Le président de la Commission européenne avait dit en novembre penser que ces deux pays seraient membres de l’Union européenne « avant 2025 ». « Il est faux d’affirmer que moi ou la Commission avons dit que d’ici 2025 l’adhésion de la Serbie et du Monténégro doit être réglée. C’est une date indicative », a clarifié à Strasbourg M. Juncker. « Je voudrais que les pays des Balkans puissent adhérer quand les conditions seront remplies. Ce n’est pas encore le cas pour l’instant, ces pays sont encore loin de remplir les conditions pour adhérer à l’UE, mais nous devons les aider à emprunter cette voie », a-t-il ajouté.

En exigeant que les problèmes frontaliers soient résolus avant une adhésion à l’UE, M. Juncker veut éviter des situations comme celle opposant la Slovénie et la Croatie concernant la baie de Piran au nord de l’Adriatique. Les deux pays sont devenus membres de l’UE, respectivement en 2004 et 2013, mais se disputent cette zone depuis leur indépendance en 1991. « Ce problème entre la Slovénie et la Croatie doit être résolu rapidement. (…) Nous n’allons pas jouer ce jeu une deuxième fois: ces problèmes (de frontières) doivent être résolus avant qu’il n’y ait un élargissement », a insisté Jean-Claude Juncker. La diplomate en chef de l’Union européenne, Federica Mogherini doit présenter devant le Parlement européen mardi après-midi sa stratégie pour l’élargissement de l’UE aux pays des Balkans occidentaux.