Plusieurs milliers de salariés travaillant dans les transports – aérien, maritime, ferroviaire, routier – dans l’Union européenne ont manifesté mercredi à Bruxelles contre le dumping social qui frappe leur secteur, a constaté une journaliste de l’AFP.

Brandissant des banderoles de leur syndicat – rouges comme celle de la CGT (communiste, France) et du syndicat allemand Verdi – des dockers, cheminots, routiers et travailleurs des aéroports, en gilets rouges, verts et jaunes et coiffés de caquettes assorties ont appelé « à un transport plus juste pour l’Europe ».

« Stop à l’exploitation ! Plus de dix millions d’Européens qui travaillent dans le secteur du transport méritent du boulot de qualité », a affirmé Bryn Watkins, porte-parole de la Fédération Européenne des Travailleurs des Transports (ETF). Il a notamment accusé la compagnie aérienne à bas coût irlandaise Ryanair d’exploiter les différences entre les pays « pour monter les travailleurs les uns contre les autres ».

Dans le cas des dockers, a expliqué Christian Schadow, représentant du syndicat allemand Verdi, il faut lutter contre la concurrence des marins venus d’Asie (Philippines ou Birmanie), employés à charger et décharger « alors qu’ils devraient se reposer après leur voyage ». Dans le viseur de M. Watkins, « les chauffeurs routiers d’Europe de l’Est (…) coincés dans des conditions épouvantables, des mois loin de chez eux (…) payés à des niveaux inacceptables pour travailler à l’Ouest » tandis que « des travailleurs de l’Ouest perdent leur boulot à cause d’une concurrence déloyale ».

Dans ce secteur précisément, les eurodéputés devaient se prononcer mercredi à Strasbourg sur de nouvelles règles sociales, mais le dépôt de plus de 1.200 amendements a entraîné le report du vote, a priori à la prochaine session plénière en avril. Le Parlement européen peine depuis plusieurs mois à définir sa position sur cette réforme controversée, ce qui bloque l’ouverture de négociations avec les Etats membres, qui ont eux trouvé un compromis en décembre.

A quelques semaines des élections européennes, le texte divise l’Europe en deux blocs. Ceux de l’Ouest accusent ceux de l’Est de faire du dumping social, tandis que ces derniers déplorent un « protectionnisme déguisé ». La réforme vise à lutter contre les « sociétés boîtes aux lettres » et à encadrer le « cabotage », cette pratique consistant pour un transporteur à effectuer des chargements puis déchargements dans un pays où il est arrivé dans le cadre d’une livraison internationale. Elle a également pour objectif de modifier les règles sur le détachement et sur le temps de repos des routiers, dont les syndicats craignent une dégradation des conditions de travail.