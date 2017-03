Accord à l’UE pour prolonger de six mois les sanctions contre la Russie

Les ambassadeurs des 28 pays membres de l’Union européenne ont approuvé mardi la prolongation, pour six mois, des lourdes sanctions économiques décrétées contre la Russie à l’été 2014 pour son implication présumée dans le conflit ukrainien, ont indiqué plusieurs sources européennes à l’AFP.

La décision formelle doit encore être prise pour reconduire jusqu’au 31 janvier 2017 ces sanctions qui arrivent à échéance fin juillet. Elles touchent notamment des banques et des entreprises pétrolières et de défense russes, et ont lourdement pénalisé l’économie de la Russie, qui a en retour décrété un embargo sur les importations agro-alimentaires de l’UE.

Initialement, les Européens prévoyaient d’adopter définitivement ces sanctions vendredi, afin de régler la question avant l’important sommet des chefs d’Etat et de gouvernement les 28 et 29 juin à Bruxelles, prioritairement consacré aux conséquences du référendum britannique sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE.

Mais deux Etats membres, la France et le Royaume-Uni, doivent au préalable informer leurs parlements, ce qui pourrait retarder la procédure. En visite à Paris, le président ukrainien Petro Porochenko a martelé mardi qu’il n’y avait « pas d’alternative » à ces sanctions, qui ont durablement empoisonné les relations entre Bruxelles et Moscou.

M. Porochenko a fait valoir qu’elles étaient « l’unique instrument » disponible pour faire pression sur la Russie et la contraindre à respecter les accords de paix de Minsk.

Lundi, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, avait évoqué la nécessité de réfléchir à des « ouvertures » envers la Russie, avant le prochain renouvellement des sanctions attendu fin décembre.

Fin mai, son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier avait lui aussi jugé possible une levée « graduelle » des sanctions en cas de progrès dans l’application des accords de paix.

– Appliquer les accords de Minsk –

Paris et Berlin, qui ont négocié ces accords, devraient présenter une évaluation au plus tard à l’automne aux autres pays de l’UE.

Certains d’entre eux, comme l’Italie, la Hongrie, la Grèce ou Chypre, ne font pas mystère de leur manque d’entrain pour prolonger ces mesures. La levée partielle ou totale des sanctions économiques russes a été liée aux accords de Minsk par les dirigeants européens dès mars 2015. « La prochaine étape est claire : l’application complète de l’accord, ni plus ni moins.

C’est le seul moyen de commencer notre conversation et le seul moyen de lever les sanctions économiques imposées », a insisté la semaine dernière le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en visite à Saint-Pétersbourg. « Nous ne sommes pas rancuniers et nous sommes prêts à faire un pas vers nos partenaires européens », avait répliqué le président russe Vladimir Poutine, mais cela « ne peut pas être, bien entendu, à sens unique ».

Mardi, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a répété qu’à ses yeux il est « illogique de lier les sanctions à l’application par Moscou des accords de Minsk ». Il a rejeté la responsabilité de leur mise en oeuvre sur les seules autorités ukrainiennes, notamment en ce qui concerne l’organisation d’élections locales dans les zones rebelles de l’est de l’Ukraine et l’octroi d’un « statut spécial » à ces régions.

Les accords de Minsk prévoient toute une série de mesures politiques et économiques qui sont loin d’être remplies, et la trêve des combats sur la ligne de front est violée quotidiennement.

Près de 150 personnalités russes et ukrainiennes, dont des proches du président Vladimir Poutine, figurent par ailleurs sur une « liste noire » de l’UE : elles sont interdites de visas et leurs avoirs sur le territoire de l’Union sont gelés. Les Européens ont aussi décrété des sanctions spécifiques à la Crimée, annexée par la Russie en mars 2014.

