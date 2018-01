La spectaculaire sortie de piste d’un avion samedi en Turquie a été causée par l’accélération incontrôlée d’un des moteurs de l’appareil qui a dérapé sur la piste mouillée, ont déclaré les pilotes aux enquêteurs, selon les médias.

Le Boeing 737-800 de Pegasus Airlines a atterri normalement à Trabzon (nord-est) samedi soir, avant de réaliser une brusque embardée et de glisser le long d’une falaise boueuse, s’arrêtant à quelques mètres seulement de la mer. Les 162 passagers et six membres d’équipage à bord de l’appareil, en provenance d’Ankara, ont pu être évacués sans qu’il n’y ait de blessés. Les membres de l’équipage, dont le pilote, 62 ans, et le co-pilote, 46 ans, ont été interrogés par le procureur de Trabzon. Ils affirment que l' »accélération brutale » d’un moteur leur a fait perdre le contrôle de l’appareil. Le commandant de bord, qui a 41 ans d’expérience, a indiqué que le co-pilote s’était chargé de l’atterrissage.

« Après un atterrissage qui s’est normalement déroulé, l’avion ne s’est pas arrêté. Les commandes me sont alors automatiquement revenues. J’ai freiné, l’avion s’est dirigé vers la gauche. Lorsque j’ai freiné à nouveau, il a quitté la piste », a déclaré le pilote. « Le moteur droit de l’avion a brusquement accéléré, puis il s’est décroché après avoir heurté la surface terreuse (de la falaise) et est tombé dans la mer », a-t-il ajouté, cité par l’agence de presse Dogan. Le co-pilote a affirmé n’avoir pu freiner parce que le sol était mouillé, ce qui a orienté l’appareil vers la mer, ajoutant que le moteur droit s’était détaché peu après que le pilote eut repris les commandes. Les pilotes ont tous les deux été soumis à un test d’alcoolémie, qui s’est révélé négatif.

Selon Dogan, l’autorité de l’aviation civile a annoncé qu’elle allait examiner la boîte noire de l’avion, toujours embourbé, avec des câbles l’empêchant de tomber à l’eau. Les opérations visant à l’en extraire doivent commencer dans la journée.