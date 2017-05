Trump rencontrera Juncker et Tusk à Bruxelles le 25 mai

Le président américain Donald Trump rencontrera les présidents du Conseil européen, Donald Tusk, et de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lors de son passage à Bruxelles le 25 mai, ont annoncé vendredi les deux institutions.

« Confirmé », a indiqué sur Twitter Preben Aamann, le porte-parole du Conseil européen, qui chapeaute les 28 Etats membres de l’UE. Une porte-parole de la Commission européenne, Alexander Winterstein, a promis lors d’un point presse quotidien « plus de détails à venir, plus tard ». M. Trump avait déjà été annoncé dans la capitale belge pour assister au sommet de l’Otan du 25 mai. Son voyage européen se poursuivra au G7 en Sicile les 26 et 27 mai.

La Belgique ne sera pas la première destination à l’étranger pour M. Trump: il visitera Israël, l’Arabie saoudite et le Vatican dans les jours précédant sa venue à Bruxelles. Le président américain a tenu des propos contrastés sur l’UE, prédisant d’abord en janvier que « d’autres pays » allaient quitter l’UE en suivant l’exemple du Royaume-Uni.

Mais en avril, à l’occasion d’une visite du Premier ministre italien Paolo Gentiloni, il avait assuré qu’une « Europe forte (était) très, très importante pour (lui) en tant que président des Etats-Unis ». Il avait préalablement félicité l’UE pour son « très bon travail » qui lui a permis de rester unie après le référendum britannique en faveur du Brexit. Avant d’être élu à la tête des Etats-Unis, M. Trump avait lors d’un entretien à la télévision américaine qualifié Bruxelles de « trou à rat », en expliquant que la Belgique avait échoué à intégrer sa population musulmane.