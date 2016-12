Trump publie une lettre de Poutine qui veut de meilleures relations

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump a publié vendredi une lettre de Vladimir Poutine qui souhaite restaurer une bonne coopération russo-américaine et la porter « à un nouveau niveau qualitatif ».

Donald Trump a qualifié la lettre de « très aimable », dans un communiqué publié par son équipe. Le président russe y appelle, selon une traduction non-officielle, « à prendre de véritables mesures pour restaurer le cadre de la coopération bilatérale dans différents domaines et porter notre collaboration sur la scène internationale à un nouveau niveau qualitatif ». Il s’agit d’une brève lettre de voeux pour Noël et la nouvelle année. « Les défis globaux et régionaux que nos pays ont affrontés ces dernières années montrent que les relations entre les Etats-Unis et la Russie restent un facteur important pour assurer la stabilité et la sécurité du monde d’aujourd’hui », écrit également le président russe. La Russie et les Etats-Unis traversent une crise dans leurs relations qui n’ont jamais été aussi mauvaises depuis la fin de la guerre froide. L’annexion de la Crimée par la Russie et l’intervention directe de l’armée russe en Syrie au côté du régime de Bachar al-Assad provoquent de fortes tensions entre les deux grandes puissances. La lettre de Vladimir Poutine confirme que la prochaine entrée en fonctions de Donald Trump, le 20 janvier, pourrait ouvrir un nouveau chapitre des relations entre Washington et Moscou. Le futur président américain a signalé à de multiples reprises sa volonté d’oeuvrer à un réchauffement des relations avec Vladimir Poutine, dont il loue les qualités de leader.